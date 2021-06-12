Неуспешный «Успех»: частной школе в с.Чайки решением суда приостановили лицензию

Работавшей по франшизе ThinkGlobal частной школе "Успех" в с.Чайки Киевской области приостановили действие лицензии. Такое решение принял Печерский райсуд города Киева 28 мая 2021 года, о чем свидетельствует запись в Едином государственном реестре судебных решений.

Помещение детсада "Успех" в Киевской области. Фото: телеканал "Дом"

Украинские медиа неоднократно информировали об организации учебного процесса в этом заведении с вероятным нарушением норм безопасности для детей. Так, "Газета.юа" даже размещала обращение руководителя кооператива индивидуальных застройщиков "Солнечный" (с. Чайки Киевской области), в котором и находится вышеупомянутая школа "Успех". По словам Игоря Козлова, к этому учебному заведению местные жители не раз имели различные претензии.

Согласно информации, предоставленной изданием "Фром.юа", образовательный процесс в "Успехе" организован в помещениях двух жилых особняков площадью — всего 290 и 229 кв.м соответственно. На столь малой площади размещаются более 80 учащихся и педагогический коллектив. При таком количестве людей не соблюдается предписанное законодательством требование — более 3 кв.м на человека.

Также территория школы является значительно меньше необходимой. При нормах от 0,25 га в сельской местности (на 4 класса) до 1,8 га в городе (на 16 классов) школа "Успех" располагает менее 0,2 га. Ранее упомянутый глава кооператива "Солнечный" Игорь Козлов отмечал, что территория заведения представляет собой двор жилого дома, окруженный со всех сторон особняками соседей. Это затрудняет доступ пожарных машин к школе в случае, если произойдет возгорание.

Печерский суд решил приостановить действие лицензии "Успеха", частично удовлетворив иск жителей кооператива "Солнечный", в котором весь учебный год работала школа. Согласно информации "Газета.юа", местные давно добивались того, чтобы якобы нарушавшее устав кооператива и законы Украины заведение прекратило подвергать угрозе жизни детей.

В апреле решением ОАСК по иску кооператива к Киевской областной государственной администрации была признана противоправной выдача лицензии школе "Успех", а уже в мае последовало решение Печерского районного суда Киева.

Напомним, что халатность и несоблюдение законодательства предпринимателями, открывающими частные социальные объекты и учебные заведения, уже неоднократно приводила к несчастным случаям, пожарам и даже стоила человеческих жизней. В Украине давно назрела необходимость системного решения данного вопроса и усиления контроля со стороны государственных органов.

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