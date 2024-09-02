Нетаньяху обратился к России за помощью: о чем идет речь

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к России за помощью, чтобы РФ содействовала в заключении соглашения об освобождении заложников из Газы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Путин и Нетаньяху. Фото: из открытых источников

"Израиль обратился к России за помощью в достижении прогресса в заключении соглашения об освобождении заложников из Газы, заявила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в то время как усилия США, Катара и Египта, направленные на обеспечение перемирия с Хамасом, продвигаются медленными темпами", – говорится в сообщении.

Сообщается, что Нетаньяху вернулся в воскресенье утром из Москвы, где он обсуждал вопрос заложников.

Правительство российского диктатора Владимира Путина контактирует с Хамасом относительно судьбы заложников, имеющих российское гражданство.

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Также издание "Комментарии" сообщало – последние недели в СМИ активно обсуждалось, что вскоре на Ближнем Востоке может ожидаться новый виток обострения. Связывалось это, прежде всего, с возможным ответом Ирана Израилю на убийство лидера палестинского ХАМАСа Исмаила Гании. Однако, как оказалось, ответа Ирана до сих пор не произошло. Более того, в МИД Ирана заявили, что страна ответит Израилю на убийство в "подходящее время" и "подобающим образом". Такой намек, что этого в ближайшее время может не произойти. А вчера еще появилось заявление офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что Израильская делегация примет участие в переговорах с ХАМАС по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа. Может ли это свидетельствовать, что ожидаемая угроза великой войны на Ближнем Востоке отступила? Что повлияло на то, что стороны заняли более умеренную позицию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



