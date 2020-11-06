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Нет маски - плати штраф

Отныне в Украине будут штрафовать граждан, которые игнорируют карантинные нормы

сегодня, 13:35
Автор:

Кириєнко Анна

Верховная Рада Украины на пленарном заседании приняла законопроект, который предусматривает штрафы за нарушение карантинных норм и отсутствие масок в общественных местах.

Нет маски - плати штраф

Фото: 112 Украина

Законопроект поддержали 262 нардепа.

Административную ответственность будут нести люди, которые не одели маску или респиратор во время пребывания в общественных зданиях, заведениях, транспорте. Штрафуются и граждане, которые неправильно одели маску. В законопроекте указано, что средства защиты должны закрывать нос и рот.

Если человек нарушает эти условия, должен заплатить штраф в размере от 170 до 255 гривен. Имеют право штрафовать не только полицейские, но и работники эпидемического контроля и представители органов местного самоуправления.

Стоит отметить, что в Европе также действуют штрафы против нарушителей эпидемиологических норм. Поэтому за пребывание в общественных местах без маски Италия штрафует своих граждан до 1000 евро, Германия — от 50 до 500 евро.

Также напоминаем, что Министерство здравоохранения опровергло информацию о введении "черных" карантинных зон.



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Источник: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/199323.html
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