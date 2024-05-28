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Несовершеннолетние юноши могут получить повестки: в Сухопутных войсках объяснили, в чем дело

Несовершеннолетние молодые люди в возрасте 17 лет должны стать на военный учет. Если они этого не сделают, то получат повестки с приглашением явиться в ТЦК

сегодня, 19:08
Автор:
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Ткачик Олеся
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В Украине 17-летние юноши получат повестки, если они не стали на военный учет в определенный срок. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск.

Несовершеннолетние юноши могут получить повестки: в Сухопутных войсках объяснили, в чем дело

Повестка

В сообщении говорится, что согласно статье 14 Закона "О воинской обязанности и военной службе", ежегодно в период с января по март на учет берутся граждане Украины мужского пола, которым в году взятия на учет исполняется 17 лет. Кроме того, в пресс-службе добавили, что взятие на военный учет осуществляется в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по месту жительства.

Для взятия на военный учет молодые люди должны лично посетить ТЦК и СП и предъявить необходимые документы. В случае, если лицо не встало на учет в указанный период, ему посылается повестка.

То есть, в Сухопутных войсках подчеркнули, что юношей, по разным причинам не ставшим на военный учет, извещают по месту регистрации с помощью повесток для прибытия в ТЦК и постановки на учет.

В пресс-службе также подчеркнула, что постановка на военный учет не связана с проводимыми в Украине мобилизационными мероприятиями.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сейчас в стране проходит мобилизация по новому закону, который вступил в силу 18 мая. В частности, военнообязанные мужчины должны обязательно в течение двух месяцев обновить свои учетные данные либо лично посетив ТЦК, либо сделав это через резерв.

При этом известно, что приложение было разработано за донорские средства. Разработчикам за работу заплатили 3,4 млн грн (86 тыс. долл.), рассказала заместитель главы Минобороны Екатерина Черногоренко.





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Источник: https://www.facebook.com/UALandForces/posts/pfbid0KCzLTWrMYaTHpXELr8KAtKYuC6L47ADFQu7osM27jArUQhkfHzsNyVHEjkCa9zkgl?locale=uk_UA
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