Несмотря на независимость территории Украины, у нас есть зависимость от внешних поставщиков ресурсов - экперт

По версии Международного энергетического агентства, энергетическая безопасность — это "бесперебойное наличие энергетических источников по доступной цене". С точки зрения стратегии развития государства — это фундамент, на котором строится будущее национальной экономики, и от которого в ближайшие несколько лет будет зависеть качество и уровень жизни граждан. Об этом говорится в материале "Комментарии-Украина"



Максим Орыщак - фото из открытых источников

Физическая возможность доставки энергоресурсов и выбора поставщика также является одними из ключевых показателей для определения энергетической безопасности и независимости страны. Стоит отметить, что идеально энергетически безопасных стран в современном мире не существует. Даже самые развитые государства зависят от иностранных поставок, а также импортного оборудования при добыче сырья, причем большинство не обходится без разного рода рисков. Но все познается в сравнении. И граждане Украины имеют право знать, достаточна ли степень энергобезопасности нашей страны в сравнении с другими государствами мира, особенно развитыми.

"Несмотря на независимость территории Украины, у нас есть зависимость от внешних поставщиков ресурсов. При изменении цены на нефть и нефтепродукты на внешней арене, колебаниях цен на сырье, исходя из политических договоренностей между торговыми партнерами, мы получаемся зависимыми от других стран в вопросе бюджетных затрат. Это нормальная жизнь государства в мировой экономической среде", — говорит аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак.



Напомним, производство электрической и тепловой энергии дает примерно 25% выбросов парниковых газов в атмосферу, добыча энергоносителей дают еще 10%, при этом потребность энергии в мире будет только расти. Об этом в ходе форума "Украина 30. Экология" рассказал заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков. По прогнозам, потребность в энергии в мире к 2030 году возрастет на 55%, и на 4,5% — только в этом году, сообщил заместитель министра энергетики Украины. Чтобы экономический рост был быстрым, Украине нужно сбалансировать экономику, экологию и энергетику, отметил Демченков

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