Несмотря на независимость территории Украины, у нас есть зависимость от внешних поставщиков ресурсов - экперт

BTC/USD
49053.33
ETH/USD
3252.88
LTC/USD
174.95
USD/UAH
27.10
EUR/UAH
31.70
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
По версии Международного энергетического
агентства, энергетическая безопасность — это "бесперебойное наличие
энергетических источников по доступной цене". С точки зрения
стратегии развития государства — это фундамент, на котором строится будущее
национальной экономики, и от которого в ближайшие несколько лет будет зависеть
качество и уровень жизни граждан. Об этом говорится в
материале "Комментарии-Украина"
Максим Орыщак - фото из открытых источников
Физическая возможность доставки энергоресурсов и
выбора поставщика также является одними из ключевых показателей для определения
энергетической безопасности и независимости страны. Стоит отметить, что
идеально энергетически безопасных стран в современном мире не существует. Даже
самые развитые государства зависят от иностранных поставок, а также импортного
оборудования при добыче сырья, причем большинство не обходится без разного рода
рисков. Но все познается в сравнении. И граждане Украины имеют право знать,
достаточна ли степень энергобезопасности нашей страны в сравнении с другими
государствами мира, особенно развитыми.
"Несмотря на независимость территории
Украины, у нас есть зависимость от внешних поставщиков ресурсов. При изменении
цены на нефть и нефтепродукты на внешней арене, колебаниях цен на сырье, исходя
из политических договоренностей между торговыми партнерами, мы получаемся
зависимыми от других стран в вопросе бюджетных затрат. Это нормальная жизнь государства
в мировой экономической среде", — говорит аналитик компании "Центр
биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак.
Напомним, производство электрической и тепловой энергии дает примерно 25% выбросов парниковых газов в атмосферу, добыча энергоносителей дают еще 10%, при этом потребность энергии в мире будет только расти. Об этом в ходе форума "Украина 30. Экология" рассказал заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков. По прогнозам, потребность в энергии в мире к 2030 году возрастет на 55%, и на 4,5% — только в этом году, сообщил заместитель министра энергетики Украины. Чтобы экономический рост был быстрым, Украине нужно сбалансировать экономику, экологию и энергетику, отметил Демченков
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости