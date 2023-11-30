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Несмотря на договоренности с министром обороны США, Умеров отменяет стандарты НАТО в сфере питания ВСУ

Переход на питание ВСУ по стандартам Альянса продолжался в Украине более трех лет и был успешно завершен в 2020 году

сегодня, 11:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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В октябре-ноябре 2023 года в Министерстве обороны и Вооруженных Сил Украины были введены еще четыре стандарта НАТО, информировали в МОУ по итогам встречи Министра обороны Рустема Умерова с Министром обороны США Ллойдом Остином. Как отмечает оборонное ведомство, речь идет об "образовании и подготовке по проведению операций в урбанизированной среде", "тактике, методах и процедурах воздушно-десантных операций НАТО", "проведении сухопутных тактических действий" и о "воздушных и космических операциях".

Несмотря на договоренности с министром обороны США, Умеров отменяет стандарты НАТО в сфере питания ВСУ

Рустем Умеров и Ллойд Остин. Фото из открытых источников

В настоящее время в Минобороны и ВСУ введено 280 стандартов НАТО из 1135, заверили в МОУ. А министр в очередной раз отметил приверженность Украины стандартам Альянса.


Украина выбрала свой путь: стать членом Альянса. Поэтому НАТОфикация – один из главных приоритетов Министерства обороны Украины", – сказал Рустем Умеров американскому коллеге.

В то же время министр обороны Украины не прокомментировал инициированный МОУ отказ от стандартов НАТО в сфере питания украинской армии. Переход на питание ВСУ по стандартам Альянса продолжался в Украине более трех лет и был успешно завершен в 2020 году. В результате реформы военные начали питаться по Каталогу (насчитывает более 400 видов продуктов), а еду для них стали готовить военные повара. Это позволило МОУ отказаться от аутсорсеров-посредников и переплаты за их услуги.

Несмотря на успешность реформы, достижение более качественного и сбалансированного питания армии, МОУ начало процесс исключения из Каталога ряда видов продуктов. В дальнейшем Государственный оператор тыла МОУ собирается сократить каталог в десять раз, оставив из 400 только 30-35 позиций продуктов. И их для ВСУ Минобороны якобы хочет закупать каждый отдельно. Аналогичная система закупок существовала в Украине до 2015 года.

Несмотря на договоренности с министром обороны США, Умеров отменяет стандарты НАТО в сфере питания ВСУ - фото 2

Государственный оператор тыла Минобороны отказ от НАТовской каталожной системы питания армии обосновывает необходимость экономии средств. Из рациона украинского солдата исключат ряд овощей, фруктов, ягод, молочных продуктов, видов рыб, мяса и т.д.



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