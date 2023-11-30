Несмотря на договоренности с министром обороны США, Умеров отменяет стандарты НАТО в сфере питания ВСУ

В октябре-ноябре 2023 года в Министерстве обороны и Вооруженных Сил Украины были введены еще четыре стандарта НАТО, информировали в МОУ по итогам встречи Министра обороны Рустема Умерова с Министром обороны США Ллойдом Остином. Как отмечает оборонное ведомство, речь идет об "образовании и подготовке по проведению операций в урбанизированной среде", "тактике, методах и процедурах воздушно-десантных операций НАТО", "проведении сухопутных тактических действий" и о "воздушных и космических операциях".

Рустем Умеров и Ллойд Остин. Фото из открытых источников

В настоящее время в Минобороны и ВСУ введено 280 стандартов НАТО из 1135, заверили в МОУ. А министр в очередной раз отметил приверженность Украины стандартам Альянса.



Украина выбрала свой путь: стать членом Альянса. Поэтому НАТОфикация – один из главных приоритетов Министерства обороны Украины", – сказал Рустем Умеров американскому коллеге.

В то же время министр обороны Украины не прокомментировал инициированный МОУ отказ от стандартов НАТО в сфере питания украинской армии. Переход на питание ВСУ по стандартам Альянса продолжался в Украине более трех лет и был успешно завершен в 2020 году. В результате реформы военные начали питаться по Каталогу (насчитывает более 400 видов продуктов), а еду для них стали готовить военные повара. Это позволило МОУ отказаться от аутсорсеров-посредников и переплаты за их услуги.

Несмотря на успешность реформы, достижение более качественного и сбалансированного питания армии, МОУ начало процесс исключения из Каталога ряда видов продуктов. В дальнейшем Государственный оператор тыла МОУ собирается сократить каталог в десять раз, оставив из 400 только 30-35 позиций продуктов. И их для ВСУ Минобороны якобы хочет закупать каждый отдельно. Аналогичная система закупок существовала в Украине до 2015 года.





Государственный оператор тыла Минобороны отказ от НАТовской каталожной системы питания армии обосновывает необходимость экономии средств. Из рациона украинского солдата исключат ряд овощей, фруктов, ягод, молочных продуктов, видов рыб, мяса и т.д.

