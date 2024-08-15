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Непригодные дроны для ВСУ: как бизнесмен пытался заработать на войне

СБУ раскрыла махинации с поставкой бракованных дронов для ВСУ: бизнесмен из Киевщины присвоил миллионы

сегодня, 14:05
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Черновалова Кристина

В деле о масштабной коррупции со снабжением FPV-дронов для нужд Вооруженных Сил Украины раскрыты новые детали. Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачили директора частной компании, который в результате махинаций с государственными средствами поставил ВСУ тысячу некачественных беспилотников, присвоив при этом почти треть средств по заключенному контракту на сумму 16,4 млн грн.

Непригодные дроны для ВСУ: как бизнесмен пытался заработать на войне

СБУ раскрыла махинации с поставкой бракованных дронов для ВСУ

В начале 2023 года предприниматель из Киевской области выиграл тендер Нетишинского городского совета на поставку 1 тыс. FPV-дронов для украинской армии. Вместо высокотехнологичных беспилотных летательных аппаратов ВСУ получили технику, оборудованную видеокамерами и передатчиками более низкого качества, не соответствующими техническим спецификациям. Это было установлено в ходе аудита и специальной экспертизы, инициированной после зафиксированных жалоб военных.

Непригодные дроны для ВСУ: как бизнесмен пытался заработать на войне - фото 2

Следователи установили, что владелец компании искусственно занизил стоимость производства дронов, в результате чего стоимость "накрутки" на каждом устройстве составляла от 4 до 7,5 тыс. грн.

В ходе расследования было собрано достаточно доказательств для оглашения подозрения директору компании.

“На основании доказательной базы ему объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения в особо крупном размере). Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества”, — говорится в сообщении ВСУ.

Непригодные дроны для ВСУ: как бизнесмен пытался заработать на войне - фото 3

Читайте на портале "Комментарии" - Служба безопасности Украины обнародовала новые доказательства по делу коррупции, где фигурантом является заместитель министра энергетики. По данным следствия, чиновник требовал взятку в размере 500 тысяч долларов за передачу горнодобывающего оборудования из прифронтовых шахт.



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Источник: https://t.me/SBUkr/12626
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