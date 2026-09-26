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Неожиданный поворот: разведка США раскрыла, какая страна планирует обзавестись ядерным оружием

Секретная оценка американской разведки усилила споры вокруг соглашения Трампа с Эр-Риядом о развитии гражданской атомной энергетики

26 сентября 2026, 09:06
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Кравцев Сергей

Американская разведка считает, что Саудовская Аравия пока не исключила возможность создания собственной программы ядерного оружия. Такая оценка содержится в документах, переданных Конгрессу США, пишет The Washington Post.

Неожиданный поворот: разведка США раскрыла, какая страна планирует обзавестись ядерным оружием

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

Публикация появилась на фоне продолжающихся споров вокруг соглашения администрации Дональда Трампа с Эр-Риядом о развитии гражданской ядерной энергетики. Ряд американских законодателей опасается, что предоставление Саудовской Аравии доступа к технологиям обогащения урана потенциально может создать условия для военной ядерной программы.

Соглашение, заключенное в июле, предусматривает участие американских компаний в проектах атомной энергетики королевства. В администрации Трампа утверждают, что договор должен укрепить безопасность США и Ближнего Востока, одновременно обеспечить высокие стандарты ядерной безопасности и нераспространения и не позволить Эр-Рияду переориентироваться на сотрудничество с Россией или Китаем.

Однако критики соглашения указывают на возможность обогащения урана в Саудовской Аравии. По их мнению, даже гражданская ядерная инфраструктура при определенных условиях может быть использована для создания потенциала, необходимого для военной программы.

В Конгрессе сейчас продолжается предусмотренный законодательством период рассмотрения соглашения. Законодатели могут попытаться заблокировать его, если соберут необходимую поддержку.

Группа сенаторов-демократов уже направила письмо госсекретарю Марко Рубио. В нем они заявили, что администрация, по их мнению, согласилась на более мягкие ограничения, чем те, которые Вашингтон традиционно применял в подобных соглашениях.

При этом Госдепартамент подчеркивает, что США не поддерживают и не намерены поддерживать создание Саудовской Аравией ядерного оружия. В Эр-Рияде также заявляют, что его атомная программа будет исключительно мирной и будет реализовываться с высоким уровнем прозрачности.

Таким образом, главный спор вокруг сделки касается не заявленной цели – развития гражданской энергетики, а того, насколько далеко Саудовская Аравия сможет продвинуться в освоении ядерного топливного цикла и какие гарантии нераспространения будут действовать.

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Источник: https://www.washingtonpost.com/national-security/2026/09/25/saudis-have-not-ruled-out-developing-nuclear-weapons-us-intelligence-assesses/
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