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Несподіваний поворот: розвідка США розкрила, яка країна планує мати ядерну зброю

Секретна оцінка американської розвідки посилила суперечки навколо угоди Трампа з Ер-Ріядом щодо розвитку цивільної атомної енергетики

26 вересня 2026, 09:06
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Кравцев Сергей

Американська розвідка вважає, що Саудівська Аравія поки що не виключила можливість створення власної програми ядерної зброї. Така оцінка міститься у документах, переданих до Конгресу США, пише The Washington Post.

Несподіваний поворот: розвідка США розкрила, яка країна планує мати ядерну зброю

Ядерна зброя. Фото: з відкритих джерел

Публікація з'явилася на тлі суперечок навколо угоди адміністрації Дональда Трампа з Ер-Ріядом про розвиток цивільної ядерної енергетики. Низка американських законодавців побоюється, що надання Саудівської Аравії доступу до технологій збагачення урану потенційно може створити умови для військової ядерної програми.

Угода, укладена у липні, передбачає участь американських компаній у проектах атомної енергетики королівства. В адміністрації Трампа стверджують, що договір має зміцнити безпеку США та Близького Сходу, одночасно забезпечити високі стандарти ядерної безпеки та нерозповсюдження та не дозволити Ер-Ріяду переорієнтуватися на співпрацю з Росією чи Китаєм.

Проте критики угоди вказують на можливість збагачення урану у Саудівській Аравії. На їхню думку, навіть цивільна ядерна інфраструктура за певних умов може бути використана для створення потенціалу, необхідного для військової програми.

У Конгресі зараз продовжується передбачений законодавством період розгляду угоди. Законодавці можуть спробувати його заблокувати, якщо зберуть необхідну підтримку.

Група сенаторів-демократів вже надіслала листа держсекретарю Марко Рубіо. У ньому вони заявили, що адміністрація, на їхню думку, погодилася на м'якіші обмеження, ніж ті, які Вашингтон традиційно застосовував у таких угодах.

При цьому Держдепартамент наголошує, що США не підтримують і не мають наміру підтримувати створення Саудівської Аравією ядерної зброї. В Ер-Ріяді також заявляють, що його атомна програма буде виключно мирною і реалізовуватиметься з високим рівнем прозорості.

Таким чином, головна суперечка навколо угоди стосується не заявленої мети – розвитку громадянської енергетики, а того, наскільки далеко Саудівська Аравія зможе просунутися в освоєнні ядерного паливного циклу та які гарантії нерозповсюдження діятимуть.

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Джерело: https://www.washingtonpost.com/national-security/2026/09/25/saudis-have-not-ruled-out-developing-nuclear-weapons-us-intelligence-assesses/
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