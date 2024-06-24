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Неожиданный лидер: кто стал лучшей авиакомпанией мира в 2024

Qatar Airways оставляет позади Singapore Airlines и Emirates

24 июня 2024, 19:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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Катарская авиакомпания Qatar Airways вновь подтвердила свое лидерство в мировой авиации, заняв первое место в престижном рейтинге Skytrax World Airline Awards 2024. Это уже восьмая победа компании в данном рейтинге, основанном на опросе более 21 миллиона пассажиров из 100 стран.

Неожиданный лидер: кто стал лучшей авиакомпанией мира в 2024

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Генеральный директор Skytrax Эдвард Плайстед отметил выдающееся достижение Qatar Airways, подчеркнув, что компания продолжает устанавливать высокие стандарты в области обслуживания и комфорта пассажиров.

 "Это момент гордости для Qatar Airways, и для меня честь поделиться этой наградой с моими трудолюбивыми коллегами", – заявил в свою очередь генеральный директор авиакомпании Бадр Мохаммед Аль-Меер.

В рейтинге лучших авиакомпаний мира Skytrax 2024 Qatar Airways обошла Singapore Airlines и Emirates, которые заняли второе и третье места соответственно. Этот результат подтверждает лидерство катарской авиакомпании в сфере авиаперевозок и ее способность удовлетворять потребности самых взыскательных пассажиров.

Топ-10 лучших авиакомпаний мира по версии Skytrax 2024:
1. Qatar Airways
2. Singapore Airlines
3. Emirates
4. ANA All Nippon Airways
5. Cathay Pacific
6. Japan Airlines
7. Turkish Airlines
8. EVA Air
9. Air France
10. Swiss International Air Lines

Более 21 миллиона путешественников со всего мира отдали свои голоса за катарскую авиакомпанию, оценив ее стремление к совершенству и способность предоставлять первоклассный сервис на борту своих современных авиалайнеров.

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Источник: https://edition.cnn.com/2024/06/24/travel/worlds-best-airline-2024-skytrax/index.html
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