"Неожиданно! Молодцы!": Тимошенко в третий раз стала бабушкой

Дочь лидера ВО "Батьківщина" Юлии Тимошенко Евгения родила мальчика.

Юлия Тимошенко. Фото: rbc.ru

Об этом радостном известии сообщила секретарь фракции "Батьківщина" в Киевсовете Татьяна Мелихова, написав соответствующий пост в Facebook.

"Поздравляю с пополнением прекрасную семью! С рождением мальчика! Евгения Тимошенко родила сына — брата своим двум детям. Рада такой замечательной новости! Искренне желаю здоровья, гармонии и всех благ Женечке, ее мужу Артуру и всей семье. Пусть мальчик растет здоровым, смелым, жизнерадостным, общительным, любознательным и целенаправленным", — говорится в сообщении.

Пользователи активно поздравляют семью с пополнением в семье. Вот, что они пишут в комментариях под публикацией:

"Неожиданно! Молодцы! Пусть растет здоровым, на радость родителям."

"Поздравляю! Пусть будет здоровым и радует родителей!"

"Поздравляем с рождением сыночка! Пусть растет здоровеньким и счастливым!"

"Рад за Женю!"

"Искренние поздравления !!!"



Ранее издание "Комментарии" сообщало, соцсети обсуждают новый образ Тимошенко. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сегодня, 16 ноября, пришла в парламент в обновленном образе. Снимок политика, опубликованный фотографом Яном Доброносовым в Facebook, вызвал бурную реакцию.

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