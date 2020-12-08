"Неожиданно! Молодцы!": Тимошенко в третий раз стала бабушкой

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Любовь Блажко
Дочь лидера ВО "Батьківщина" Юлии Тимошенко Евгения родила мальчика.
Юлия Тимошенко. Фото: rbc.ru
Об этом радостном известии сообщила секретарь фракции "Батьківщина" в Киевсовете Татьяна Мелихова, написав соответствующий пост в Facebook.
Пользователи активно поздравляют семью с пополнением в семье. Вот, что они пишут в комментариях под публикацией:
"Неожиданно! Молодцы! Пусть растет здоровым, на радость родителям."
"Поздравляю! Пусть будет здоровым и радует родителей!"
"Поздравляем с рождением сыночка! Пусть растет здоровеньким и счастливым!"
"Рад за Женю!"
"Искренние поздравления !!!"
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