Необычный подарок для пенсионеров: в Бельгии показали стриптиз в доме престарелых (ФОТО)

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Slava Kot
В бельгийском доме престарелых Sint-Mathildis жители получили неожиданный подарок во время празднования Недели пожилых людей. Пенсионеры решили сломать стереотипы о старости и попросили организовать стриптиз-шоу. Руководство заведения пошло навстречу, устроив атмосферный вечер в стиле Мулен Руж.
Стриптиз в доме престарелых. Фото из открытых источников
Дом престарелых Sint-Mathildis имеет традицию, когда его жители оставляют свои пожелания на елке на следующий год. Одно из оставшихся пожеланий вызвало резонанс, ведь речь шла о стриптизе.
Подготовка к шоу была тщательной: утром пенсионеры получили билеты, а вечером ресторан заведения превратился в "Мулен Руж" с соответствующим освещением, музыкой и декором.
Первым выступал мужчина-стриптизер, а после него на сцену вышла женщина. В конце шоу оба артиста остались почти обнаженными, что вызвало восхищение аудитории. Атмосфера была горячей, но организаторы отмечают: шоу оставалось эстетическим и не пошлым.
Стриптиз в доме престарелых в Бельгии. Фото: Filip Spoelders
Жители дома престарелых выражали свое удовольствие от шоу:
Стриптиз в доме престарелых в Бельгии. Фото: Filip Spoelders
Директор заведения рассказал, что приезд в дом престарелых не означает, что жизнь и удовольствие внезапно прекращаются. По его словам, жители, как мужчины и женщины, оценили такой отдых и, возможно, его повторят в будущем.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 91-летняя женщина в немецком доме престарелых выращивала марихуану.
Также "Комментарии" писали об звездах кино, которые были стриптизерами, прежде чем стать известными.
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