Необычный подарок для пенсионеров: в Бельгии показали стриптиз в доме престарелых (ФОТО)

В бельгийском доме престарелых Sint-Mathildis жители получили неожиданный подарок во время празднования Недели пожилых людей. Пенсионеры решили сломать стереотипы о старости и попросили организовать стриптиз-шоу. Руководство заведения пошло навстречу, устроив атмосферный вечер в стиле Мулен Руж.

Стриптиз в доме престарелых. Фото из открытых источников

Дом престарелых Sint-Mathildis имеет традицию, когда его жители оставляют свои пожелания на елке на следующий год. Одно из оставшихся пожеланий вызвало резонанс, ведь речь шла о стриптизе.

"Сначала мы колебались, но в конце концов решили, что это не должно быть табу", – объясняет администратор дома Дафне Стормс.

Подготовка к шоу была тщательной: утром пенсионеры получили билеты, а вечером ресторан заведения превратился в "Мулен Руж" с соответствующим освещением, музыкой и декором.

Первым выступал мужчина-стриптизер, а после него на сцену вышла женщина. В конце шоу оба артиста остались почти обнаженными, что вызвало восхищение аудитории. Атмосфера была горячей, но организаторы отмечают: шоу оставалось эстетическим и не пошлым.

Стриптиз в доме престарелых в Бельгии. Фото: Filip Spoelders

Жители дома престарелых выражали свое удовольствие от шоу:

"Женщина была действительно очень гибкой, это напомнило мне время, когда я сама танцевала", — рассказывает одна из жительниц пансионата.

"Я тайно надеялся, что смогу прикоснуться к женщине, и это произошло. Я не ожидал этого. Это того стоило", — рассказал пожилой пенсионер Пол Сметс.

"Я думаю, что это было очень хорошо, и мне это очень понравилось. Главным образом потому, что это было хорошее и чистое шоу без пошлости. Я видела это раньше в Нидерландах, и это было очень красиво. Я позволяю им организовывать это каждый год", – говорит 83-летняя Элис Ван Наффель.

Стриптиз в доме престарелых в Бельгии. Фото: Filip Spoelders

Директор заведения рассказал, что приезд в дом престарелых не означает, что жизнь и удовольствие внезапно прекращаются. По его словам, жители, как мужчины и женщины, оценили такой отдых и, возможно, его повторят в будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 91-летняя женщина в немецком доме престарелых выращивала марихуану.

Также "Комментарии" писали об звездах кино, которые были стриптизерами, прежде чем стать известными.