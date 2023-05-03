Необычная форма айсберга вызвала бурю эмоций в сети (ФОТО)

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Slava Kot
Каждый год айсберги, откалывающиеся от ледника в Гренландии, привлекают сотни туристов, ученых и фотографов. В этом году один из них вызвал большой резонанс благодаря своей необычной фаллической форме. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NY Post.
Айсберг в форме фаллоса. Фото: Кен Притти
В конце апреля айсберг размером более 9 метров дрейфовал у восточного побережья Ньюфаундленда, вблизи города Гарбор-Грейс. Канадский фотограф Кен Притти сделал его снимок с помощью дрона. Как он сам признался, при наблюдении именно этот фрагмент ледника поначалу не выглядел странным.
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Фотографии айсберга попали в сеть и вызвали бурю эмоций, а одна женщина назвала его "Дики Берг". Некоторые пользователи скептически отнеслись к фото и указывали, что это не естественные процессы придали ему форму, а просто фото, обработанные с использованием программы Photoshop.
Однако вживую айсбергом наслаждаться могли недолго, ведь на следующий день после того, как было сделано фото, верхушка айсберга обломалась.
Айсберги являются магнитом для туристов из Ньюфаундленда, которые приезжают весной сюда, чтобы наблюдать, как огромные куски льда откалываются от шельфового ледника Гренландии и дрейфуют через Атлантический океан.
Ранее портал "Комментарии" сообщал об айсберге размером в два отколовшегося от ледника Киева.
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