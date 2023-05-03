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Необычная форма айсберга вызвала бурю эмоций в сети (ФОТО)

Айсберг в форме фаллоса вызвал эмоциональную реакцию в социальных сетях. Однако уникальный объект просуществовал совсем недолго.

сегодня, 11:25
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Автор:

Slava Kot

Каждый год айсберги, откалывающиеся от ледника в Гренландии, привлекают сотни туристов, ученых и фотографов. В этом году один из них вызвал большой резонанс благодаря своей необычной фаллической форме. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NY Post.

Необычная форма айсберга вызвала бурю эмоций в сети (ФОТО)

Айсберг в форме фаллоса. Фото: Кен Притти

В конце апреля айсберг размером более 9 метров дрейфовал у восточного побережья Ньюфаундленда, вблизи города Гарбор-Грейс. Канадский фотограф Кен Притти сделал его снимок с помощью дрона. Как он сам признался, при наблюдении именно этот фрагмент ледника поначалу не выглядел странным.


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"Только когда я подлетел туда с дроном, оказалось – и это было совершенно нереально, – что гора выглядит как… вы сами знаете как…", – сказал Претти, имея в виду фаллическую форму, которую вода, ветер и температура вырезали из айсберга.

Фотографии айсберга попали в сеть и вызвали бурю эмоций, а одна женщина назвала его "Дики Берг". Некоторые пользователи скептически отнеслись к фото и указывали, что это не естественные процессы придали ему форму, а просто фото, обработанные с использованием программы Photoshop.

Необычная форма айсберга вызвала бурю эмоций в сети (ФОТО) - фото 2
Необычная форма айсберга вызвала бурю эмоций в сети (ФОТО) - фото 3

Однако вживую айсбергом наслаждаться могли недолго, ведь на следующий день после того, как было сделано фото, верхушка айсберга обломалась.

"Сегодня все переживают из-за дороговизны жизни. Но если этот айсберг мог хоть на мгновение вызвать улыбку на лицах людей, это того стоит", — сказал фотограф Кен Притти.

Айсберги являются магнитом для туристов из Ньюфаундленда, которые приезжают весной сюда, чтобы наблюдать, как огромные куски льда откалываются от шельфового ледника Гренландии и дрейфуют через Атлантический океан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об айсберге размером в два отколовшегося от ледника Киева.

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Источник: https://nypost.com/2023/05/02/man-from-dildo-discovers-iceberg-shaped-like-giant-penis/
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