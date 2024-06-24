Немцы решили убивать голубей жестоким методом: как именно

В немецком городе Лимбург прошел референдум по плану борьбы с популяцией голубей. По его итогам было принято решение уничтожить более нескольких сотен голубей жестоким способом — заманить птицу в ловушку, схватить, а затем умертвить с помощью "специалиста по уничтожению городских голубей".



В Германии приняли план борьбы с голубями. Фото из открытых источников

Городское голосование по противоречивому плану борьбы с голубями состоялось 9 июня. По его итогам 53% жителей Лимбурга поддержали метод, предполагающий нанять специального работника по уничтожению голубей.

План предполагает, что специальный работник должен выманивать или завлекать голубей в ловушки, оглушать их ударами деревянной палки, а затем ломать им шеи. Мэр Лимбурга Мариус Хан выразил удивление результатами голосования, однако отметил, что жители воспользовались своим правом принимать решения.

На такой план уменьшения популяции голубей резко негативно отреагировали зоозащитники. Критики подчеркивают, что уничтожение голубей не является эффективным решением проблемы. Они утверждают, что популяция голубей быстро восстанавливается и может даже увеличиться после подобных действий. Примером является Базель в Швейцарии, где несмотря на уничтожение большого количества птиц, их популяция оставалась стабильной.

Впоследствии в Базеле изменили подход и начали разъяснять горожанам о вреде кормления голубей, а также установили специальные чердаки, из которых регулярно удаляют яйца голубей. В результате за четыре года популяция птиц сократилась вдвое. Подобный метод использовали в немецком Аугсбурге, где местная организация следит за голубями и заменяет новые яйца на фиктивные.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Индии был выпущен на волю голубь, который несколько месяцев был заключен из-за подозрения в шпионаже.

Также "Комментарии" писали о словацком политике, который выпустил голубя в Европарламенте и пожелал миру Украины и России.