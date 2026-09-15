Некоторых украинцев заставят вернуть пенсию: в ПФУ сделали важное заявление

Некоторым украинцам придется вернуть Пенсионному фонду деньги, полученные в результате переплаты. Причиной может стать несвоевременное информирование ПФУ об изменениях в личных данных или обстоятельствах, влияющих на размер и право на выплаты. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Деньги. Фото: из открытых источников

В фонде подчеркнули: чтобы пенсии, социальные, страховые выплаты, субсидии и льготы начислялись корректно, получатель обязан своевременно сообщать об изменениях.

Речь идет не только о смене паспорта или фамилии. Пенсионный фонд необходимо уведомлять также при изменении: контактных данных; банковских реквизитов; места работы; статуса предпринимателя – при открытии или прекращении ФЛП.

На передачу информации отводится 10 дней с момента изменения соответствующих данных.

Если человек не сообщит об изменениях вовремя, ПФУ может продолжить начислять выплаты в прежнем размере. В результате возникает переплата, которую фонд впоследствии может потребовать вернуть.

Сделать это можно несколькими способами. Один из наиболее удобных вариантов – воспользоваться электронным кабинетом на веб-портале Пенсионного фонда Украины.

Также информацию можно передать лично в любом сервисном центре ПФУ либо отправить документы заказным письмом.

Если изменения связаны с трудоустройством, соответствующую информацию может передать работодатель.

Таким образом, получателям государственных выплат важно не только контролировать сумму начислений, но и своевременно обновлять информацию, которая может влиять на их получение.

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