logo

BTC/USD

76428

ETH/USD

2449.63

USD/UAH

44.64

EUR/UAH

51.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Некоторых украинцев заставят вернуть пенсию: в ПФУ сделали важное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Некоторых украинцев заставят вернуть пенсию: в ПФУ сделали важное заявление

Получатели пенсий, субсидий, льгот и других социальных выплат обязаны сообщать ПФУ об изменениях в личных данных

15 сентября 2026, 08:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Некоторым украинцам придется вернуть Пенсионному фонду деньги, полученные в результате переплаты. Причиной может стать несвоевременное информирование ПФУ об изменениях в личных данных или обстоятельствах, влияющих на размер и право на выплаты. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Некоторых украинцев заставят вернуть пенсию: в ПФУ сделали важное заявление

Деньги. Фото: из открытых источников

В фонде подчеркнули: чтобы пенсии, социальные, страховые выплаты, субсидии и льготы начислялись корректно, получатель обязан своевременно сообщать об изменениях.

Речь идет не только о смене паспорта или фамилии. Пенсионный фонд необходимо уведомлять также при изменении: контактных данных; банковских реквизитов; места работы; статуса предпринимателя – при открытии или прекращении ФЛП.

На передачу информации отводится 10 дней с момента изменения соответствующих данных.

Если человек не сообщит об изменениях вовремя, ПФУ может продолжить начислять выплаты в прежнем размере. В результате возникает переплата, которую фонд впоследствии может потребовать вернуть.

Сделать это можно несколькими способами. Один из наиболее удобных вариантов – воспользоваться электронным кабинетом на веб-портале Пенсионного фонда Украины.

Также информацию можно передать лично в любом сервисном центре ПФУ либо отправить документы заказным письмом.

Если изменения связаны с трудоустройством, соответствующую информацию может передать работодатель.

Таким образом, получателям государственных выплат важно не только контролировать сумму начислений, но и своевременно обновлять информацию, которая может влиять на их получение.

Читайте также на портале "Комментарии" — плюс 1038 грн к пенсии: кто в Украине может получать ежемесячную доплату.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости