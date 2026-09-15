Деяких українців змусять повернути пенсію: у ПФУ зробили важливу заяву

Деяким українцям доведеться повернути Пенсійному фонду гроші, одержані внаслідок переплати. Причиною може стати несвоєчасне інформування ПФУ про зміни в особистих даних чи обставини, що впливають на розмір та право на виплати. Про це повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Донецькій області.

Гроші. Фото: із відкритих джерел

У фонді наголосили: щоб пенсії, соціальні, страхові виплати, субсидії та пільги нараховувалися коректно, одержувач зобов'язаний своєчасно повідомляти про зміни.

Йдеться не лише про зміну паспорта чи прізвища. Пенсійний фонд необхідно повідомляти також за зміни: контактних даних; банківських реквізитів; місця роботи; статусу підприємця – під час відкриття чи припинення ФОП.

На передачу інформації відводиться 10 днів із моменту зміни відповідних даних.

Якщо людина не повідомляє про зміни вчасно, ПФУ може продовжити нараховувати виплати в колишньому розмірі. В результаті виникає переплата, яку фонд згодом може вимагати повернути.

Зробити це можна кількома способами. Один із найзручніших варіантів – скористатися електронним кабінетом на веб-порталі Пенсійного фонду України.

Також інформацію можна передати особисто у будь-якому сервісному центрі ПФУ або надіслати документи рекомендованим листом.

Якщо зміни пов'язані з працевлаштуванням, відповідну інформацію може передати роботодавець.

Таким чином, одержувачам державних виплат важливо не лише контролювати суму нарахувань, а й своєчасно оновлювати інформацію, яка може впливати на їхнє одержання.

Читайте також на порталі "Коментарі" — плюс 1038 грн. до пенсії: хто в Україні може отримувати щомісячну доплату.



