Некачественная еда: как заставить магазины отдать деньги за испорченные продукты

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Черновалова Кристина
Испорченные продукты больше не станут неприятным сюрпризом. Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок, согласно которому украинцы смогут быстро и без проблем вернуть опасные или непригодные продовольственные товары. Теперь есть четкие сроки для возврата или замены, зависящие от типа продукта: от 1 до 14 дней.
Украинцы теперь могут возвращать опасные пищевые продукты в течение 14 дней
Если вы купили товар, который оказался непригодным к употреблению, магазин обязан выполнить одно из двух требований:
вернуть вам деньги;
обменять товар на аналогичный, но пригодный к употреблению.
Вы можете обратиться как устно, так и в письменном виде – никаких лишних формальностей.
Сроки будут зависеть от категории товара:
Продукты, требующие хранения при температуре до 6°C, можно вернуть или заменить в течение суток после покупки.
Товары со сроком годности до 14 дней – обращайтесь в магазин не позднее трех календарных дней.
Продукты с длительным сроком годности – возможность возврата в течение 14 дней.
Если товар покупался онлайн, сроки возврата начинаются с момента, когда вы получили фактически заказ.
Чтобы вернуть непригодный продукт, вам понадобятся только:
чек или другой документ, подтверждающий покупку;
сам товар, который вы хотите вернуть.
Если продукт некачественный, деньги вам будут возвращены в день обращения в магазин. А если продавец непреднамеренно продал просроченный товар, возврат средств гарантирован в любом случае.
Новый порядок защищает потребителей и делает процесс возврата простым и понятным. Теперь магазины не могут отказать вам в возврате средств или замене товара, если его качество не соответствует нормам.
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