Некачественная еда: как заставить магазины отдать деньги за испорченные продукты

Испорченные продукты больше не станут неприятным сюрпризом. Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок, согласно которому украинцы смогут быстро и без проблем вернуть опасные или непригодные продовольственные товары. Теперь есть четкие сроки для возврата или замены, зависящие от типа продукта: от 1 до 14 дней.

Украинцы теперь могут возвращать опасные пищевые продукты в течение 14 дней

Если вы купили товар, который оказался непригодным к употреблению, магазин обязан выполнить одно из двух требований:

вернуть вам деньги;

обменять товар на аналогичный, но пригодный к употреблению.

Вы можете обратиться как устно, так и в письменном виде – никаких лишних формальностей.

Когда вернуть продукт?

Сроки будут зависеть от категории товара:

Продукты, требующие хранения при температуре до 6°C, можно вернуть или заменить в течение суток после покупки. Товары со сроком годности до 14 дней – обращайтесь в магазин не позднее трех календарных дней. Продукты с длительным сроком годности – возможность возврата в течение 14 дней.

Если товар покупался онлайн, сроки возврата начинаются с момента, когда вы получили фактически заказ.

Чтобы вернуть непригодный продукт, вам понадобятся только:

чек или другой документ, подтверждающий покупку;

сам товар, который вы хотите вернуть.

Если продукт некачественный, деньги вам будут возвращены в день обращения в магазин. А если продавец непреднамеренно продал просроченный товар, возврат средств гарантирован в любом случае.

Новый порядок защищает потребителей и делает процесс возврата простым и понятным. Теперь магазины не могут отказать вам в возврате средств или замене товара, если его качество не соответствует нормам.