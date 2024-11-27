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Некачественная еда: как заставить магазины отдать деньги за испорченные продукты

Новые условия для возвращения пищевых продуктов в Украину: подробности постановления № 1347

сегодня, 14:31
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Черновалова Кристина

Испорченные продукты больше не станут неприятным сюрпризом. Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок, согласно которому украинцы смогут быстро и без проблем вернуть опасные или непригодные продовольственные товары. Теперь есть четкие сроки для возврата или замены, зависящие от типа продукта: от 1 до 14 дней.

Некачественная еда: как заставить магазины отдать деньги за испорченные продукты

Украинцы теперь могут возвращать опасные пищевые продукты в течение 14 дней

Если вы купили товар, который оказался непригодным к употреблению, магазин обязан выполнить одно из двух требований:

  • вернуть вам деньги;

  • обменять товар на аналогичный, но пригодный к употреблению.

Вы можете обратиться как устно, так и в письменном виде – никаких лишних формальностей.

Когда вернуть продукт?

Сроки будут зависеть от категории товара:

  1. Продукты, требующие хранения при температуре до 6°C, можно вернуть или заменить в течение суток после покупки.

  2. Товары со сроком годности до 14 дней – обращайтесь в магазин не позднее трех календарных дней.

  3. Продукты с длительным сроком годности – возможность возврата в течение 14 дней.

Если товар покупался онлайн, сроки возврата начинаются с момента, когда вы получили фактически заказ.

Чтобы вернуть непригодный продукт, вам понадобятся только:

  • чек или другой документ, подтверждающий покупку;

  • сам товар, который вы хотите вернуть.

Если продукт некачественный, деньги вам будут возвращены в день обращения в магазин. А если продавец непреднамеренно продал просроченный товар, возврат средств гарантирован в любом случае.

Новый порядок защищает потребителей и делает процесс возврата простым и понятным. Теперь магазины не могут отказать вам в возврате средств или замене товара, если его качество не соответствует нормам.



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