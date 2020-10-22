Неделя магнитных бурь в Украине: вспышки могут ударить по людям, спутникам и сотовой связи

Украина находится под куполом мощнейшей магнитной бури, которая продлится более недели. Ученые говорят, что из строя могут выйти спутники, сотовая связь, а человек в эти дни может ощущать себя не лучшим образом. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии солнца ФИАН.

Сообщается, что пик магнитных бурь ожидается 25 октября, а продлятся они до 29-го. Отметим, что до 24-го числа, а также с 27-го по 29-е вспышки на Солнце будут слабыми. А вот в день выборов в Украине и на следующий день (26 октября) стоит уделить внимание своему здоровью.

Самыми частыми реакциями на вспышки Солнца является головная боль, перепады давления, слабость, быстрая утомляемость и перепады настроения. Чтобы помочь организму справиться со всем вышеперечисленным, следует больше дышать свежим воздухом, спать не менее восьми часов в сутки, отказаться от вредных привычек и избегать стрессов.

Напомним, у же в конце этой недели украинцы перейдут на зимнее время и переведут стрелки часов назад . В этом году это произойдет в день местных выборов — в ближайшее воскресенье 25 октября в 4:00 утра.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!