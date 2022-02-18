Недавно построенный мост через Припять внезапно исчез

Согласно новым спутниковым снимкам понтонный мост, возведенный вблизи белорусского села Вепры через реку Припять менее чем в 6 км от украинской границы, исчез. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники в разведке США и полученные снимки. Западная разведка и военные чиновники внимательно отслеживали строительство моста как часть вспомогательной инфраструктуры, которую Россия могла готовить накануне потенциального нападения. Спутниковые снимки Maxar и Planet Labs показали наличие и готовность тактического моста уже ночью во вторник.

Припять - фото из открытых источников

Однако уже в четверг мост не был зафиксирован на снимках. Не сразу было ясно, почему его построили или демонтировали. Вполне возможно, что сооружение использовалось как часть инфраструктуры в российско-белорусских учениях. В то же время есть предположение, что развернутые там российские или белорусские военные силы, которые, по оценкам западных чиновников, могли быть использованы в потенциальном нападении на Украину с севера — уже переместили необходимую технику, поэтому больше не нуждались в сооружении. Согласно оценкам западной разведки, Путин может начать полномасштабное вторжение в Украину в любой момент, однако в США до сих пор не верят, что он принял окончательное решение.

Россия также подала ряд противоречивых сигналов, в частности, объявила, что часть ее сил будет отступать от украинской границы. В то же время чиновники публично заявили, что на границе нет никаких признаков деэскалации.

Напомним, в Черниговском регионе в этом году в рамках президентской программы "Большая стройка" будет отремонтирована почти 200 км автострад, имеющих государственное значение и 15 мостов. Об этом на странице сети информируют в Службе автомобильных дорог Черниговского региона. Главный объект, где планируются дорожно-ремонтные работы, это автострада Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка. До этого, здесь верхние слои дорожного покрытия уже были уложены на 104 километрах шумной автострады. В этом году черниговские дорожники будут работать на новых участках: в населенных пунктах Запорожья, Николаевка и Знаменка. Вместе с дорожными работами строители будут продолжать восстанавливать мосты и начнут реконструкцию путепровода через железную дорогу недалеко от населенного пункта Петровское.











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