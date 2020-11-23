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Небольшой мороз, облачность, осадки на западе страны: прогноз погоды в Украине на понедельник, 23 ноября

Укргидрометеоцентр рассказал о погоде на понедельник, 23 ноября

сегодня, 06:00
Автор:

Дмитрий Симоненко

В первый рабочий день этой недели, 23 ноября, в Украине будет по-осеннему прохладно. В целом, в течение дня температура будет держаться выше нулевой, ночью же она опустится ниже нуля. На большей части страны будет наблюдаться легкая облачность, через которую иногда будут пробиваться обнадеживающие лучи осеннего солнца. Ветер будет преимущественно западным.  

Небольшой мороз, облачность, осадки на западе страны: прогноз погоды в Украине на понедельник, 23 ноября

На севере страны и в центральных областях в течение дня ожидается температура от 3 до +5 градусов по Цельсию. Ночью будет легкий мороз от 0 до минус 2 градусов.  

В западной части будет немного теплее — днем от +4 до +6, ночью температура опустится местами до 0 — минус 2 градусов. Ожидаются осадки в виде дождя. 

В восточной части температура ночью опустится до -3 градусов. Днем же колебания температуры составят от 0 до +6. Осадков не будет.

На юге теплее всего — дневная температура поднимется до +8. Ночью будет от нуля до минус 2.

В столице Украины 23 ноября ночью будет от 0 до +2°, днем температурный столбик замрет на показателях 4-6 градусов тепла.

Небольшой мороз, облачность, осадки на западе страны: прогноз погоды в Украине на понедельник, 23 ноября - фото 2

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