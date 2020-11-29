Небольшой мороз на западе и тепло в восточных и южных областях: прогноз погоды на 29 ноября

Сегодня, в воскресенье, 29 ноября, по всей территории Украины кроме юга и юго-запада, осадки. На западе пройдет снег, который прекратится только ко вторнику.

В последнее воскресенье осени 2020 года погода в нашей стране порадует небольшими заморозками в западных областях, и теплой на востоке Украины.

На севере Украины термометр покажет -1...+ 3 градуса, в центральных областях до +4. Максимально высокой температура воздуха будет в южной в восточной части – здесь ртутный столбик замрет на показателях + 3...+ 9 градусов тепла, а в Крыму по-весеннему тепло — до +14. На западе прохладнее всего – 1… -3.

На западе страны ожидается ветер западного направления до 5-10 м/сек.

На севере, юге и востоке будет дуть юго-восточный ветер, также 5-10 м/сек.

В столице Украины Киеве пройдет снег с дождем, ночью будет от 0 до -2, днем температура воздуха поднимется до +1…+3 градуса тепла.









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