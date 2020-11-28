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Главная Новости Общество невероятно Логопед из Америки научила собаку "разговаривать" - способности Стеллы просто поражают
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Логопед из Америки научила собаку "разговаривать" - способности Стеллы просто поражают

Стелла может составлять фразы длиной до 5 слов

сегодня, 20:41
Автор:

Дмитрий Симоненко

Логопед из Америки научила собаку "разговаривать". Женщина решила воплотить те знания, которые она использует на занятиях с 1-2 летними детьми на своем питомце. Дома она установила устройство, которое воспроизводит различные слова, обозначающие действие, предмет, эмоции. К "разговорным" тренировкам собаки по имени Стелла Кристина — так зовут логопеда – приступила, когда щенку было около 2 месяцев. К 18 месяцам Стелла выучила почти 30 слов и теперь может выразить свои чувства и желания. Например, на видео ниже собака говорит, что любит воду. Девушка проверила наличие воды в миске, но оказалось, что собака "была бы счастлива быть снаружи в воде", то есть, таким образом она изъяснилась, что хочет на пляж.

Логопед из Америки научила собаку "разговаривать" - способности Стеллы просто поражают




На другом видео Стелла четко выразила свою мысль словами "идти" и "прогулка", попросившись таким образом на улицу.


 Ранее "Комментарии" писали о том, что 

в октябре этого года один из независимых поставщиков голубого топлива для населения в Украине запустил рекламу для потребителей под названием "Платіжка за газ затр…а?!" В видеоролике представлена сцена, на которой молодая женщина и неизвестный мужчина на заднем фоне занимаются сексом. Видно, что женщина не получает от процесса никакого удовольствия. При приближении камеры становится ясно, что мужчина весь обклеен квитанциями на оплату коммунальных услуг. Далее, голос за кадром спрашивает зрителя: "Платіжка за газ затрах…а?!", и предлагает воспользоваться услугами компании-поставщика.



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Источник: https://www.instagram.com/hunger4words/
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