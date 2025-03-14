Не вся надежда на НАТО: «за» какую гарантию безопасности больше всего украинцев

Среди возможных вариантов гарантий безопасности больше украинцев поддерживают усиленную вооруженную поддержку Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Социологи предложили пять ключевых компонентов "пакетов" договоренностей: гарантии безопасности, вступление в Евросоюз, контроль над территориями, языковая политика и суверенитет Украины.

Для каждого из пяти измерений было предложено от двух до четырех вариантов. Респондентам случайно предлагали один вариант для каждого измерения, формируя таким образом возможный пакет мирных договоренностей. Затем они оценивали, является ли этот вариант приемлемым или категорически неприемлемым.

Если пакет предусматривает отказ от НАТО без дополнительной военной помощи, мнения разделяются поровну: 44% могут принять, 44% категорически против. Однако даже эти 44% склоняются к согласию только через другие положительные пункты, например, членство в ЕС или возвращение территорий.

Поддержка растет, если пакет содержит гарантии безопасности. Наиболее одобрительно воспринимается не членство в НАТО, а усиленное вооружение Украины. Если вступление в НАТО откладывается на 10–20 лет, но страна получает ПВО, самолеты, танки и т.д., идею поддерживают 54%, против 35%. Членство в НАТО одобряют 49% (против 38%), введение миротворцев – 47% (против 43%).

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