Не верьте всему, что слышите: миф о стаканах с напитками от McDonald's

Очень часто мы слышим об обмане со стороны сети фаст-фуда McDonald's, а самое распространенное, в чем обвиняют заведения — это то, что посетителям лгут на счет количества напитков в стаканах. Американское издание Eat This, Not That призывает не верить всему, что вы слышите или видите.

ФОТО: Из открытых источников

Как сообщает издание, не так давно по социальной сети Tik-Tok разлетелся видеоролик молодого человека Ника Нойфельда, который снимал видео в роли якобы сотрудника McDonald's, однако, на его "униформе" не было видимых логотипов компании. В одном из своих роликов парень наливал напиток из маленького стаканчика в средний, а со среднего в большой, при этом емкость заполнялась жидкостью до верха в каждом случае. Многие пользователи Tik-Tok возмутились и начали бросаться гневными комментариями в адрес McDonald's, однако, тысячи других пользователей подчеркнули, что видео Нойфельда — ложь.

Люди обратили внимание на то, что "сотрудник" сети фаст-фуда не показывает содержимое стаканов до того, как он льет туда жидкость. Поэтому многие пользователи, а также один из репортеров "Business Insider" провели собственный эксперимент, показав, что стаканчики в McDonald's разного размера, и обвинили Нойфельда в обмане и клевете.

