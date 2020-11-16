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Не верьте всему, что слышите: миф о стаканах с напитками от McDonald's

Действительно ли сеть ресторанов быстрого питания обманывает посетителей?

сегодня, 17:08
Автор:

Елизавета Черных

Очень часто мы слышим об обмане со стороны сети фаст-фуда McDonald's, а самое распространенное, в чем обвиняют заведения — это то, что посетителям лгут на счет количества напитков в стаканах. Американское издание Eat This, Not That призывает не верить всему, что вы слышите или видите.

Не верьте всему, что слышите: миф о стаканах с напитками от McDonald's

ФОТО: Из открытых источников

Как сообщает издание, не так давно по социальной сети Tik-Tok разлетелся видеоролик молодого человека Ника Нойфельда, который снимал видео в роли якобы сотрудника McDonald's, однако, на его "униформе" не было видимых логотипов компании. В одном из своих роликов парень наливал напиток из маленького стаканчика в средний, а со среднего в большой, при этом емкость заполнялась жидкостью до верха в каждом случае. Многие пользователи Tik-Tok возмутились и начали бросаться гневными комментариями в адрес McDonald's, однако, тысячи других пользователей подчеркнули, что видео Нойфельда — ложь.

Люди обратили внимание на то, что "сотрудник" сети фаст-фуда не показывает содержимое стаканов до того, как он льет туда жидкость. Поэтому многие пользователи, а также один из репортеров "Business Insider" провели собственный эксперимент, показав, что стаканчики в McDonald's разного размера, и обвинили Нойфельда в обмане и клевете. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, McDonald's будет продавать веганские бургеры.




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Источник: https://www.eatthis.com/
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