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Не в замену 9 Мая - Зеленский поздравил украинцев с Днем памяти и примирения

Президент провел аналогии со Второй мировой и войной на Донбассе

сегодня, 12:00
Автор:

Данило Матюха

Не в замену 9 Мая - Зеленский поздравил украинцев с Днем памяти и примирения

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Днем памяти и примирения. Об этом он сообщил посредством своего Telegram-канала.

В своей обращении гарант заявил, что сегодняшний праздник введен не в замену Дню победы, который празднуется 9 мая, а служит для сохранения и глубокого понимания истории Украины и мира. Также Зеленский осудил любые оправдания нацизма и отметил подвиг многих народов, что бок о бок боролись против тоталитаризма.

"Украинцы воевали вместе с десятками народов против нацизма. Вместе с русскими, поляками, белорусами, евреями, грузинами, армянами, британцами, американцами, французами и многими другими. И точно не для того, чтобы война уносила жизни наших людей 76 лет спустя", — отметил глава государства.

Кроме этого Владимир Зеленский призвал мировых политиков уважать международные институты и правила для поддержки глобального мира.

Напомним, что сегодня в Украине и мире отмечается День памяти и примирения в память о погибших во Второй мировой войне. В этот день Организация Объединённых Наций делает акцент современного общества на важности быть едиными и совместно бороться против новых вызовов, а также решать проблемы исключительно мирным путем.

Еще 8 мая отмечается Всемирный День Красного Креста и Красного полумесяца. Норвежцы в этот день празднуют Ночь женщин, а в Канаде обычно стартует двухнедельный Фестиваль тюльпанов. Кроме того, именно 8 мая 1945 года в Карлсхорти Германия признала свое поражение и подписала акт о безоговорочной капитуляции во Второй мировой войне.


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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/510
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