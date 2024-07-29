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Не уволили, а повысили: В ДШВ ответили десантникам, требовавшим оставить им командира

В ДШВ отреагировали на скандал, связанный с увольнением Ишкулова

сегодня, 18:01
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Ткачик Олеся

Командование ДШВ прокомментировало обращение воинов 80 бригады об освобождении от должности комбрига Эмиля Ишкулова.

Не уволили, а повысили: В ДШВ ответили десантникам, требовавшим оставить им командира

Эмиль Ишкулов

Там сообщили, что опыт командира бесценный, поэтому его ждет повышение.

"Соответственно, учитывая бесценный боевой и командирский опыт этого офицера, решение военного руководства, полковник Ишкулов будет назначен на высшую должность", — сказано в сообщении.

Кроме того, командование ДШВ убеждено, что такие действия позволят применить знания, навыки и лидерские качества Ишкулова, полученные при планировании и организации ведения боевых действий, уже в масштабе Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

"Заметим, что новоназначенный командир 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВС Украины – грамотный боевой офицер, который является Народным Героем Украины и полным рыцарем орденов "Богдана Хмельницкого" всех степеней, долгое время успешно вел боевые действия в составе именно этой легенды" , – сказано в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что командиры десантно-штурмовых батальонов и дивизионов 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады записали видеообращение к президенту, главкому и командующему десантно-штурмовым войскам. В нем они требуют покинуть Эмиля Ишкулова в должности их командира. Бойцы не понимают почему командиры, пользующиеся безоговорочным авторитетом среди личного состава, имеющих победоносный боевой путь и опыт большой войны – не согласны для высшего руководства ВСУ, ведь не боятся озвучивать проблемные вопросы и докладывать реальное положение дел, не занимаются восхищением глаз и не кладут бездумно людей на пути к очередным погонам и орденам.




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Источник: https://t.me/ssternenko/31697
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