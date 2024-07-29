Не уволили, а повысили: В ДШВ ответили десантникам, требовавшим оставить им командира

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Ткачик Олеся
Командование ДШВ прокомментировало обращение воинов 80 бригады об освобождении от должности комбрига Эмиля Ишкулова.
Эмиль Ишкулов
Там сообщили, что опыт командира бесценный, поэтому его ждет повышение.
Кроме того, командование ДШВ убеждено, что такие действия позволят применить знания, навыки и лидерские качества Ишкулова, полученные при планировании и организации ведения боевых действий, уже в масштабе Десантно-штурмовых войск ВС Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что командиры десантно-штурмовых батальонов и дивизионов 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады записали видеообращение к президенту, главкому и командующему десантно-штурмовым войскам. В нем они требуют покинуть Эмиля Ишкулова в должности их командира. Бойцы не понимают почему командиры, пользующиеся безоговорочным авторитетом среди личного состава, имеющих победоносный боевой путь и опыт большой войны – не согласны для высшего руководства ВСУ, ведь не боятся озвучивать проблемные вопросы и докладывать реальное положение дел, не занимаются восхищением глаз и не кладут бездумно людей на пути к очередным погонам и орденам.
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