Не только герб и флаг: нужны ли Украине новые логотипы – по которым ее будут узнавать в мире



















Уже устойчиво мнение, что у каждой страны есть, как официальные, так и неофициальные логотипы. Всем известны гербы и флаги разных государств. Однако есть и неофициальные логотипы. К примеру, в США – это Дядя Сэм (англ. Uncle Sam). На сегодняшний день в Украине нет такого неофициального логотипа. Однако если взять ту же столицу Украины, то многим известно, что каштан когда-то был неофициальным логотипом Киева. Следует ли такой логотип ввести сейчас и каким бы он мог быть – издание "Комментарии" разбиралось в вопросе вместе с экспертами.

Символы Украины. Фото: из открытых источников

Украина – модерновая страна и у нее модерновый, крутой герб

Соучредитель бизнес-сообщества Board, основатель маркетингового агентства Advanter Group Андрей Длигач отметил, что он, как и многие его коллеги категорически против того предложенного большого герба Украины, который абсолютно неуместен и точно он не об Украине.

Андрей Длигач убежден, что у нашей страны современный, крутой малый герб. Только он должен быть основой нашей официальной идентификации и не нужно ничего другого придумывать, потому что Украина – современная страна и у нее современный герб.

"Символы Украины должны быть абсолютно современными, не просто визуально, а современными. Украина – это столько о будущем и настолько о европейских ценностях, чем сейчас сама Европа, что мы имеем каждым своим шагом это подтверждать – визуализацией, коммуникацией, чем угодно. Поэтому я предпочел бы видеть украинскую визуализационную поддержку в коммуникации как конструктор, дающий возможность содействовать. Украинство – это уже не просто гражданство Украины, это разделение определенных ценностей – свободы, прогресса, содействия, человечности… И житель Гонконга, протестующий против притеснения свобод, он тоже является украинцем по ценностям", – отметил эксперт.

По его мнению, украинская бренд-индификация должна быть об украинских устремлениях, об украинской воле, об украинской силе.

Наша проблема в том, что мы не говорим о том, что у нас есть

Основательница маркетингового агентства NOS Amigos Надежда Двойнос также не видит необходимости в том, чтобы украинцы делали какие-то дополнительные символы, по которым узнавали Украину в мире, ведь у нас уже есть символы, по которым украинцы могут коммуникировать и они достаточно сильны.

"Я также сторонник малого герба Украины. Он у нас очень крутой и он может быть визитной карточкой всех проектов, которые мы делаем. Потому что, опять же, возвращаясь в страну Украины, мы очень богаты классными проектами почти в каждой сфере и у нас нет проблемы, что нам не о чем говорить и нам нужно построить эту коммуникацию и высосать ее из пальца. Наша проблема в том, что мы не говорим о том, что у нас есть. Наша проблема, что даже люди внутри страны не знают, что, например, у нас такое большое производство янтаря, что мы первые в мире по (Ред. экспорта) подсолнечного масла в мире, что мы четвертые в мире по экспорту яиц, курятины и так Дальше. Многие люди действительно не знают, что страна, в которой они живут, столь богата", – отметила эксперт.

По ее словам, визуализацию мы всегда успеем придумать, сейчас гораздо более актуально думать о коммуникации. И, как бы грустно ни было, мы, украинцы, благодаря войне, начали узнавать больше о самой же стране.

Надежда Двойнос подчеркнула, что нам нужно эту коммуникацию нести в мир, потому что нам есть о чем говорить, главное начать об этом говорить.

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