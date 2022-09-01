Не только герб и флаг: нужны ли Украине новые логотипы – по которым ее будут узнавать в мире

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Кравцев Сергей
Уже устойчиво мнение, что у каждой страны есть, как официальные, так и неофициальные логотипы. Всем известны гербы и флаги разных государств. Однако есть и неофициальные логотипы. К примеру, в США – это Дядя Сэм (англ. Uncle Sam). На сегодняшний день в Украине нет такого неофициального логотипа. Однако если взять ту же столицу Украины, то многим известно, что каштан когда-то был неофициальным логотипом Киева. Следует ли такой логотип ввести сейчас и каким бы он мог быть – издание "Комментарии" разбиралось в вопросе вместе с экспертами.
Символы Украины. Фото: из открытых источников
Соучредитель бизнес-сообщества Board, основатель маркетингового агентства Advanter Group Андрей Длигач отметил, что он, как и многие его коллеги категорически против того предложенного большого герба Украины, который абсолютно неуместен и точно он не об Украине.
Андрей Длигач убежден, что у нашей страны современный, крутой малый герб. Только он должен быть основой нашей официальной идентификации и не нужно ничего другого придумывать, потому что Украина – современная страна и у нее современный герб.
По его мнению, украинская бренд-индификация должна быть об украинских устремлениях, об украинской воле, об украинской силе.
Основательница маркетингового агентства NOS Amigos Надежда Двойнос также не видит необходимости в том, чтобы украинцы делали какие-то дополнительные символы, по которым узнавали Украину в мире, ведь у нас уже есть символы, по которым украинцы могут коммуникировать и они достаточно сильны.
По ее словам, визуализацию мы всегда успеем придумать, сейчас гораздо более актуально думать о коммуникации. И, как бы грустно ни было, мы, украинцы, благодаря войне, начали узнавать больше о самой же стране.
Надежда Двойнос подчеркнула, что нам нужно эту коммуникацию нести в мир, потому что нам есть о чем говорить, главное начать об этом говорить.
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