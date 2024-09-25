Не пустили даже переводчиков: стали известны новые детали закрытой встречи Зеленского с Шольцом

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца на полях Генеральной ассамблеи ООН прошли в формате тет-а-тет. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Фото: сайт Офиса президента Украины

Спикер проинформировал о двусторонних встречах украинского лидера в ООН и в частности вспомнил важные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Правда, лидеры решили провести ее в формате полного тет-а-тет, даже без переводчиков, абсолютно за закрытыми дверями", – заявил Никифоров.

"Соответственно, выбрали такой формат, и ничего публичного из этой встречи вынести нельзя", – добавил пресс-секретарь Зеленского.

Сам президент в коротком сообщении после встречи с Шольцом заявил, что говорил о том, "как сделать справедливый мир ближе" и "сохранять единство", а также о подготовке второго Саммита мира.

Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что не поддерживает ослабление ограничений на использование Украиной немецкого оружия, чтобы она наносила удары по территории России. Такое заявление глава немецкого правительства сделал, находясь в Нью-Йорке перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает DPA.

Олаф Шольц заявил, что немецкое правительство приняло "несколько решений" по военной поддержке Украины. Канцлер добавил, что эти решения для него лично очень понятны. Среди них – то, что Берлин не будет отменять ограничения на дальность стрельбы.

"Это (дальнобойные удары по России. – Ред.) не совместимо с моей личной позицией... Мы не будем этого делать. И у нас есть на это веские причины", – добавил Олаф Шольц.



