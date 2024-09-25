Не пустили даже переводчиков: стали известны новые детали закрытой встречи Зеленского с Шольцом

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Кравцев Сергей
Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца на полях Генеральной ассамблеи ООН прошли в формате тет-а-тет. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Фото: сайт Офиса президента Украины
Спикер проинформировал о двусторонних встречах украинского лидера в ООН и в частности вспомнил важные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом.
Сам президент в коротком сообщении после встречи с Шольцом заявил, что говорил о том, "как сделать справедливый мир ближе" и "сохранять единство", а также о подготовке второго Саммита мира.
Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что не поддерживает ослабление ограничений на использование Украиной немецкого оружия, чтобы она наносила удары по территории России. Такое заявление глава немецкого правительства сделал, находясь в Нью-Йорке перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает DPA.
Олаф Шольц заявил, что немецкое правительство приняло "несколько решений" по военной поддержке Украины. Канцлер добавил, что эти решения для него лично очень понятны. Среди них – то, что Берлин не будет отменять ограничения на дальность стрельбы.
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