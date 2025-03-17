Не поможет даже виртуоз: при каких условиях вы никогда не сможете продать квартиру

Продажа квартиры обычно занимает от нескольких месяцев до полугода. Однако иногда даже самые опытные риелторы сталкиваются с недвижимостью, которую невозможно продать из-за определенных ограничений.

Как продать квартиру

В частности, сложности с продажей могут возникать из-за завышенной цены, низкого спроса, сезонности или общей ситуации в стране. Впрочем, иногда проблема заключается в самом объекте.

Как отмечают риелторы, владелец квартиры может испытывать проблемы с ее продажей из-за, например, финансовых ограничений. В частности, речь идет о том, что жилье, которое хотят продать, находится в ипотеке или залоге. Эксперты подчеркивают, что если квартира находится в залоге, ее невозможно продать без согласия кредитора. К примеру, при ипотечном кредите собственник остается должником банка, пока не оплатит полную сумму.

Кроме того, добавляют риелторы, препятствием для продажи могут стать долги за коммунальные услуги. Дело в том, что покупатели отказываются от жилья с долгами, чтобы не брать на себя дополнительную финансовую нагрузку.

Помимо финансовых препятствий при продаже недвижимости могут также возникнуть юридические трудности. Среди них – количество собственников. Например, если квартира имеет нескольких совладельцев, ее продажа возможна только с согласия всех. В противном случае сделка может сорваться.

Кроме того, следует помнить, что если часть недвижимости принадлежит ребенку, необходимо получить разрешение органов опеки для продажи. А еще препятствием для продажи может стать арест недвижимости. Продать такое жилье можно будет только тогда, когда разрешатся все юридические вопросы.

Также риелторы указывают на то, что помехой продаже недвижимости могут стать и так называемые хозяйственные проблемы. Среди них – незаконная перепланировка или нарушение строительных норм, таких как незаконно установленные пластиковые окна в исторических зданиях или самовольное подключение к газовым сетям. А еще, продать квартиру будет невозможно, если в квартире нет воды, электроэнергии или газа из-за долгов или нарушений.

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