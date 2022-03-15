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Не покупай русское: как в магазине распознать товары оккупанта

В Центре противодействия дезинформации объяснили, как в украинских магазинах распознать продукцию из Российской Федерации

сегодня, 03:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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После того как Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину, она попала под список жестких санкций. Украинцам также необходимо бойкотировать товары оккупантов, а, чтобы их быстро обнаружить на полках магазинов, было создано специальное приложение. Об этом сообщили в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Не покупай русское: как в магазине распознать товары оккупанта

Как распознать русские товары в магазине (фото из открытых источников)

Учитывая военные действия, украинцев призывают не покупать товары из страны-агрессора, чтобы не поддерживать их армию. А распознать такую продукцию достаточно легко — штрих-код товара из РФ начинается с цифр "46", диапазон цифр в начале кода может быть от "460" до "469".

Плюс ко всему, программисты разработали специальное приложение, с помощью которого можно просканировать товар и проверить его на предмет происхождения. Необходимо скачать программу, запустить, навести камеру на штрих-код или QR-код и получить интересующую вас информацию.

Скачать приложение для Android можно по ссылке.

Для iOS по ссылке.

Напомним, что до полномасштабного вторжение России 24 февраля на наши территории, Украина поддерживала с ней торговые связи. Какие магазины российских брендов функционировали в нашей стране и какие товары из РФ можно найти на полках магазинов?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что дипломы, изданные российскими университетами, больше не признаются в мире. Поскольку международные организации изъяли аккредитацию в вузах Российской Федерации.

Читайте также, что в США уже подготовили новый пакет ограничений, которые должны ударить по экономике России. Теперь под запретом на экспорт оказались предметы роскоши.


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Обсуждения

Александр

сегодня, 04:05

Данная статья , является рекламой приложения и фейком. Штрих-код не является показателем страны происхождения продукции, а указывает на страну регистрации торгового знака продукции.

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