Не покупай русское: как в магазине распознать товары оккупанта

Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
После того как Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину, она
попала под список жестких санкций. Украинцам также необходимо бойкотировать
товары оккупантов, а, чтобы их быстро обнаружить на полках магазинов, было
создано специальное приложение. Об этом сообщили в Telegram-канале Центра противодействия
дезинформации при СНБО.
Как распознать русские товары в магазине (фото из открытых источников)
Учитывая
военные действия, украинцев призывают не покупать товары из страны-агрессора,
чтобы не поддерживать их армию. А распознать такую продукцию достаточно легко —
штрих-код товара из РФ начинается с цифр "46", диапазон цифр в начале
кода может быть от "460" до "469".
Плюс
ко всему, программисты разработали специальное приложение, с помощью которого
можно просканировать товар и проверить его на предмет происхождения. Необходимо
скачать программу, запустить, навести камеру на штрих-код или QR-код и получить
интересующую вас информацию.
Скачать
приложение для Android можно по ссылке.
Для
iOS по ссылке.
Напомним,
что до полномасштабного вторжение России 24 февраля на наши территории, Украина
поддерживала с ней торговые связи. Какие магазины российских брендов функционировали
в нашей стране и какие товары из РФ можно найти на полках магазинов?
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что дипломы, изданные российскими
университетами, больше не признаются в мире. Поскольку международные
организации изъяли аккредитацию в вузах Российской Федерации.
Читайте
также, что в США уже подготовили новый пакет ограничений, которые должны
ударить по экономике России. Теперь
под запретом на экспорт оказались предметы роскоши.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
Александр
сегодня, 04:05
Данная статья , является рекламой приложения и фейком. Штрих-код не является показателем страны происхождения продукции, а указывает на страну регистрации торгового знака продукции.