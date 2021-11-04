Не оплатил штраф – забрали автомобиль: в Украине есть первый прецедент

Автовладелец, который систематически нарушал правила дорожного движения и не оплачивал штрафы, не нашел своего автомобиля на том месте, где оставил. Все из-за того, что исполнительная служба изъяла авто. Фактически это первый случай в Украине, когда за существенное превышение скорости и неуплату за это штрафов могут изъять автомобиль. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил замминистра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко на своей странице в Facebook.

Автомобиль. Фото: фейсбук Андрея Гайченко

Андрей Гайченко рассказал, что автомобиль изъяли в Харькове. Таким образом можно считать открытым старт инициативы Минюста относительно того, чтобы наконец-то начать наводить порядок на дорогах нашей страны.

Замминистра отметил, что автовладелец, у которого изъяли автомобиль задолжал государству 80 тысяч гривен за вождение в нетрезвом состоянии. Всего 2 эпизода.

Гайченко предполагает, что после того, как автовладелец употребил спиртное, он решил, что самое время погонять по трассе и выжать на своем автомобиле максимум из того, что можно. Наверное, находясь в нетрезвом состоянии езда ему выдалась еще более интересной.

Интересно, что злостным нарушителем оказался 32-летний гражданин Нигерии.

Ранее в Минюсте сообщили, что у тех водителей, которые будут игнорировать оплату штрафов за превышение скорости – будут просто изымать транспортные средства.

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