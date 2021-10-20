Протест против действий власти: владелец "евробляхи" сжег свой автомобиль и снял все на видео

Человек, имевший в собственности авто с европейскими номерами, сжег его в знак протеста против крупных цен на растаможку машины. Таким образом владелец "евробляхи" выразил свой протест. Кадры появились на странице "Авто Евро сила" в Facebook.

Владелец "евробляхи" сжег свой автомобиль (фото из открытых источников)

В заметке под видео обвиняют парламентария Александра Ковальчука, потому что именно он прописал в его законе, "авто ниже" евро 2 "не может быть и не растаможено, и не вывезено из Украины".

"Президент поручил депутатам сделать доступным растаможку, депутат Марьян Заблоцкий сделал, как во всем мире 30% (НДС+ Пошлина), а депутат Ковальчук, в угоду автоолигархам, взял и все перечеркнул своим непутевым законом, по которому люди не могут растаможить и от отчаяния поджигают авто ", — пишут авторы поста.

В комментариях мнения пользователи социальной сети разделились. Одни поддерживают поступок мужчины.

"Привезите все дружно в Киев и там сожгите под парламентом и вас быстренько услышат", "Нужен закон, который позволит отозвать депутата из ВР", "Думаю, что с ноября будет горячее. Это только начало. Сколько миллионов авто невозможно растаможить по разным причинам куда наша страна катится? и наш народ как покорные овцы спустили головы и идут куда погоняют. Когда это закончится ", — пишут пользователи.

А другие осуждают, мол, сжечь то не выход.

"Штрафовать надо таких неразумных людей за загрязнение экологии такими поджогами",

"Да разбери продай по запчастям вернешь свои 500 $ доклады и купи машину, а не поджигают. Для чего поджигать лучше дали бы людям яки хотят, но не могут иметь", "Не знаю, возможно и тупик! Но всегда есть но! То есть вместо чтобы поджечь мог сдать по деталям плюс металлолом и отбить тех 500 долл. В этом случае впечатление проплаченной акции протеста. Не такими методами следует бороться ", — пишут другие пользователи.





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