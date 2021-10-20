Протест против действий власти: владелец "евробляхи" сжег свой автомобиль и снял все на видео

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Лиля Воробьева
Человек, имевший в собственности авто с европейскими номерами, сжег его в знак протеста против крупных цен на растаможку машины. Таким образом владелец "евробляхи" выразил свой протест. Кадры появились на странице "Авто Евро сила" в Facebook.
Владелец "евробляхи" сжег свой автомобиль (фото из открытых источников)
В заметке под видео обвиняют парламентария Александра Ковальчука, потому что именно он прописал в его законе, "авто ниже" евро 2 "не может быть и не растаможено, и не вывезено из Украины".
В комментариях мнения пользователи социальной сети разделились. Одни поддерживают поступок мужчины.
"Привезите все дружно в Киев и там сожгите под парламентом и вас быстренько услышат", "Нужен закон, который позволит отозвать депутата из ВР", "Думаю, что с ноября будет горячее. Это только начало. Сколько миллионов авто невозможно растаможить по разным причинам куда наша страна катится? и наш народ как покорные овцы спустили головы и идут куда погоняют. Когда это закончится ", — пишут пользователи.
А другие осуждают, мол, сжечь то не выход.
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