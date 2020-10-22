Не нашел другого способа: житель Германии брызгал в людей из баллончика, чтобы соблюдать дистанцию

Житель города Аахен нашел весьма своеобразный способ, чтобы не нарушать социальную дистанцию во время пандемии коронавируса. Мужчина использовал перцовый баллончик против всех, кто хотел нарушить правила, передает издание lux.

Житель Германии брызгал в людей баллончиком. Фото: unsplash

И хоть 71-летнему мужчине удалось обезопасить себя от возможной опасности, уголовного дела ему все-таки избежать не удалось. Свое "оружие" он использовал абсолютно против всех людей, которые встречались на его пути. Супругам и одному спортсмену пришлось несладко, ведь мужчина "напал" на них с баллончиком, когда те проходили мимо него.

Семейная пара вынуждена была вызвать полицию, чтобы хоть как-то успокоить дедушку. Свое поведение он аргументировал тем, что не нашел другого способа обезопасить себя в это непростое время. Сотрудники полиции сочли такое объяснение не совсем убедительным, поэтому они намерены продолжить поиск свидетелей и выяснить все подробности случившегося.

Напомним, в Шотландии ищут человека, который будет пробовать сладости. Border Biscuits сообщила, что им срочно нужен человек, который готов стать дегустатором их сладостей. Заработной платой они его точно не обидят, ведь она составляет 52 тысячи долларов за год (что равно почти 1,4 миллиона гривен). В обязанности работника будет входить дегустация новых видов десертов и сладостей, которым тот потом должен выставить оценку.



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