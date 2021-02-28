«Не курица, а трусиха»: зоозащитники просят не обзывать людей животными

Американская организация PETA, которая ведет борьбу за права животных, призвала людей не использовать названия животных в качестве оскорблений друг друга. Вместо "свиньи" и "курицы" активисты предложили другие ругательства.

защита животных / фото: Ernie Janes/naturepl.com

Представители PETA опубликовали на своей официальной странице в социальной сети Twitter пост, в котором призвали не обзывать друг друга названиями животных, потому что это расценивается как унижение наших младших братьев по планете. Активисты говорят, что такими оскорблениями люди применяют негативные человеческие черты к определенным видам. По словам борцов, выступающих за права животных, это является "расистским" использованием языка.

В организации заявляют, что люди считают интересы своего биологического вида гораздо важнее основных потребностей других живых существ. Поэтому PETA опубликовала словарь замещений звериных ругательств животно-нейтральными.

Активисты предлагают вместо оскорбления "курица" говорить "трусиха", вместо "крыса -стукач". Насмешку "змея" можно заменить "балдой", а "свинья – "мерзостью". Да, еще РЕТА просит не называть человека-лентяя "ленивцем", достаточно просто слова "лентяй".

"Называть кого-то животным как оскорбление может усугубить страдания животных. Весь ужас, причиненный животным, коренится в ложном представлении о том, что они меньше нас и не заслуживают уважения", — говорят зоозащитники.

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