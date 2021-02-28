«Не курица, а трусиха»: зоозащитники просят не обзывать людей животными

Язык
Coinspot 28.02.2021
BTC/USD
43552.19
ETH/USD
1348.03
LTC/USD
157.84
НБУ 28.02.2021
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
34.05
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Американская организация PETA, которая ведет борьбу за права животных, призвала людей не использовать названия животных в качестве оскорблений друг друга. Вместо "свиньи" и "курицы" активисты предложили другие ругательства.
защита животных / фото: Ernie Janes/naturepl.com
Представители PETA опубликовали на своей официальной странице в социальной сети Twitter пост, в котором призвали не обзывать друг друга названиями животных, потому что это расценивается как унижение наших младших братьев по планете. Активисты говорят, что такими оскорблениями люди применяют негативные человеческие черты к определенным видам. По словам борцов, выступающих за права животных, это является "расистским" использованием языка.
В организации заявляют, что люди считают интересы своего биологического вида гораздо важнее основных потребностей других живых существ. Поэтому PETA опубликовала словарь замещений звериных ругательств животно-нейтральными.
Активисты предлагают вместо оскорбления "курица" говорить "трусиха", вместо "крыса -стукач". Насмешку "змея" можно заменить "балдой", а "свинья – "мерзостью". Да, еще РЕТА просит не называть человека-лентяя "ленивцем", достаточно просто слова "лентяй".
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинцев могут начать штрафовать за оскорбление правоохранителей. Соответствующий законопроект №5050-1 был зарегистрирован в Верховной Раде. Какой будет сумма штрафа, узнайте в нашем материале.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
Брат
сегодня, 20:12
Лавров сказал-дебилы,блд,и в это надо просто верить.