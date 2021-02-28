logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.02.2021

BTC/USD

43552.19

ETH/USD

1348.03

LTC/USD

157.84

НБУ 28.02.2021

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

34.05

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события «Не курица, а трусиха»: зоозащитники просят не обзывать людей животными
commentss НОВОСТИ Все новости

«Не курица, а трусиха»: зоозащитники просят не обзывать людей животными

PETA предложила заменители этих оскорблений

сегодня, 19:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Американская организация PETA, которая ведет борьбу за права животных, призвала людей не использовать названия животных в качестве оскорблений друг друга. Вместо "свиньи" и "курицы" активисты предложили другие ругательства.

«Не курица, а трусиха»: зоозащитники просят не обзывать людей животными

защита животных / фото: Ernie Janes/naturepl.com

Представители PETA опубликовали на своей официальной странице в социальной сети Twitter пост, в котором призвали не обзывать друг друга названиями животных, потому что это расценивается как унижение наших младших братьев по планете. Активисты говорят, что такими оскорблениями люди применяют негативные человеческие черты к определенным видам.  По словам борцов, выступающих за права животных, это является "расистским" использованием языка.

В организации заявляют, что люди считают интересы своего биологического вида гораздо важнее основных потребностей других живых существ. Поэтому PETA опубликовала словарь замещений звериных ругательств животно-нейтральными.

Активисты предлагают вместо оскорбления "курица" говорить "трусиха", вместо "крыса -стукач". Насмешку "змея" можно заменить "балдой", а "свинья – "мерзостью". Да, еще РЕТА просит не называть человека-лентяя "ленивцем", достаточно просто слова "лентяй".

"Называть кого-то животным как оскорбление может усугубить страдания животных. Весь ужас, причиненный животным, коренится в ложном представлении о том, что они меньше нас и не заслуживают уважения", — говорят зоозащитники.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинцев могут начать штрафовать за оскорбление правоохранителей. Соответствующий законопроект №5050-1 был зарегистрирован в Верховной Раде. Какой будет сумма штрафа, узнайте в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

Брат

сегодня, 20:12

Лавров сказал-дебилы,блд,и в это надо просто верить.

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ