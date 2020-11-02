"Не имеет выбора": Антикоррупционный суд закрыл дело о лжи в декларации

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Дмитрий Симоненко
Антикоррупционный суд закрыл уголовное производство в отношении экс-главы Запорожской областной госадминистрации Константина Брыля. Известно, что экс-чиновник не счел необходимым внести изменения в декларацию об имущественном состоянии. Об этом сообщает Telegram канал Zero Corruption. Причиной закрытия дела стало скандальное решение КСУ об отмене антикоррупционной реформы, которое было принято в минувший вторник, 27 октября.
Фото: «Слово и Дело»
Известно, что пресс-служба Центра противодействия коррупции сообщила о том, что в собственности экс-главы Запорожской ОГА было обнаружено пять ценных автомобилей, которые не были внесены в реестр деклараций, элитные участки земли в оккупированном Крыму, жилье и тому подобное. Кроме того, у Центра противодействия коррупции возник вопрос о количестве отдыхов семьи Брыля за пределами Украины и источники средств по оплате проживания в элитных апартаментах.
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