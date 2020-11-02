"Не имеет выбора": Антикоррупционный суд закрыл дело о лжи в декларации

Антикоррупционный суд закрыл уголовное производство в отношении экс-главы Запорожской областной госадминистрации Константина Брыля. Известно, что экс-чиновник не счел необходимым внести изменения в декларацию об имущественном состоянии. Об этом сообщает Telegram канал Zero Corruption. Причиной закрытия дела стало скандальное решение КСУ об отмене антикоррупционной реформы, которое было принято в минувший вторник, 27 октября.

Фото: «Слово и Дело»

Известно, что пресс-служба Центра противодействия коррупции сообщила о том, что в собственности экс-главы Запорожской ОГА было обнаружено пять ценных автомобилей, которые не были внесены в реестр деклараций, элитные участки земли в оккупированном Крыму, жилье и тому подобное. Кроме того, у Центра противодействия коррупции возник вопрос о количестве отдыхов семьи Брыля за пределами Украины и источники средств по оплате проживания в элитных апартаментах.

"К сожалению, у Антикорсуда нет выбора. Позорное решение Конституционного Суда обрекло такие дела, ведь признание уголовной ответственности за такие действия неконституционной автоматически означает закрытие дел", — пишет пресс-служба ведомства.

Напомним, "Слуги" зарегистрировали законопроект о лишении КСУ бюджетного финансирования. Известно, что нардеп от фракции "Слуга народа", а по совместительству заместитель председателя парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко зарегистрировала в Верховной Раде проект закона о лишении Конституционного суда бюджетного финансирования, о чем и сообщила в своем аккаунте в Facebook.





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