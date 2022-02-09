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Не дотягивает до Меркель: первый визит канцлера ФРГ Шольца в США завершился провалом

Шольц прибыл с пустыми руками и говорил на том языке, который в США почти никто не понимает

сегодня, 12:03
Автор:

Кравцев Сергей
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В Вашингтоне канцлер ФРГ Шольц выглядел очень слабо. Когда на фоне попыток России навязать свои правила игры в Европе от Шольца ждали конкретных и решительных заявлений, как от лидера не только Германии, но и всего Евросоюза, тот лишь оказался способным озвучить общие дипломатические фразы. На фоне президента США Джо Байдена Шольц выглядел очень невзрачно. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "DW".

Не дотягивает до Меркель: первый визит канцлера ФРГ Шольца в США завершился провалом

Шольц и Байден. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, фактически глава Белого Дома поставил немецкого канцлера перед фактом, заявив при прессе, что, если Россия предпримет попытку вторжения в Украину, то США гарантируют, что закончат историю с "Северным потоком-2", закрыв его окончательно. 

"Я обещаю вам, что мы будем способны это сделать", — заявил Джо Байден, обратившись к Олафу Шольцу на совместной пресс-конференции.

Таким образом Байден не только в очередной раз предупредил Россию, но и Германию, ведь, по сути, остановить газопровод должен будет именно Берлин, как партнер и союзник США.

Олаф Шольц не стал выступать против таких речей Байдена, но и открыто отказался их поддержать. От него СМИ так и не услышали решительности покончить с "Северным потоком-2", если российские войска нарушат территориальную целостность Украины в очередной раз. Фраза "Россия заплатит высокую цену" уже звучала неоднократно и в мире ее уже не воспринимают, как что-то новое и угрожающее, ведь от европейского лидера, которым остается Германии, по-прежнему, нет конкретики.

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Источник: https://www.dw.com/uk/komentar-vizyt-kantslera-frn-sholtsa-do-ssha-zavershyvsia-provalom/a-60697434?maca=uk-Twitter-sharing
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