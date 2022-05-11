logo

BTC/USD

31113.15

ETH/USD

2367.06

LTC/USD

80.45

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события "Не должна участвовать никогда": РФ могут исключить из конкурса "Мисс Вселенная"
commentss НОВОСТИ Все новости

"Не должна участвовать никогда": РФ могут исключить из конкурса "Мисс Вселенная"

Российскую Федерацию хотят лишить права брать участие в международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная"

сегодня, 02:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Представительницам Российской Федерации могут навсегда запретить участвовать в международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная". Об этом на своей странице в Instagram рассказала президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова.

"Не должна участвовать никогда": РФ могут исключить из конкурса "Мисс Вселенная"

Россию хотят выгнать с конкурса Мисс Вселенная (фото из открытых источников)

Россию, которая вторглась на украинские земли, и начала цинично разрушать города и обстреливать мирных жителей, начали исключать из многих организаций и мероприятий, в частности стране-агрессору запретили участвовать в "Евровидении-2022". Теперь на очереди международный конкурс красоты "Мисс Вселенная".

Анна Филимонова отметила, что ей начало поступать множество просьб и требований по поводу отстранения представительниц РФ от участия в мероприятии. И она об этом уже уведомила руководство Miss Universe.

"Мы уверены, что наши партнеры из "Мисс Вселенная" примут правильное решение. Россия не должна участвовать в этом конкурсе уже никогда, потому что это возмутит множество стран, которые не хотят видеть российскую представительницу рядом с собой", — объяснила Филимонова.

По ее словам, президент международного конкурса красоты Пола Шугарт с самого начала войны поддерживает нашу страну и интересуется положением дел.

Напомним, что Всемирная туристическая организация приобщилась к бойкоту российских оккупантов. Агрессора исключили из одной международной организации. Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в апреле 2022 года Россию исключили из Совета ООН по правам человека. Большинство Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) проголосовали за отстранение страны-агрессора.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/CdXnO5Bgwen/?utm_source=ig_embed&ig_rid=be5af30e-11ef-4343-93e8-1979c5b9172a
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!