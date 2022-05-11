"Не должна участвовать никогда": РФ могут исключить из конкурса "Мисс Вселенная"

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Светлана Шкурупий
Представительницам
Российской Федерации могут навсегда запретить участвовать в международном
конкурсе красоты "Мисс Вселенная". Об этом на своей странице в Instagram рассказала президент "Мисс
Украина Вселенная" Анна Филимонова.
Россию хотят выгнать с конкурса Мисс Вселенная (фото из открытых источников)
Россию,
которая вторглась на украинские земли, и начала цинично разрушать города и
обстреливать мирных жителей, начали исключать из многих организаций и
мероприятий, в частности стране-агрессору запретили участвовать в
"Евровидении-2022". Теперь на очереди международный конкурс красоты
"Мисс Вселенная".
Анна
Филимонова отметила, что ей начало поступать множество просьб и требований по
поводу отстранения представительниц РФ от участия в мероприятии. И она об этом
уже уведомила руководство Miss Universe.
"Мы
уверены, что наши партнеры из "Мисс Вселенная" примут правильное
решение. Россия не должна участвовать в этом конкурсе уже никогда, потому что
это возмутит множество стран, которые не хотят видеть российскую
представительницу рядом с собой", — объяснила Филимонова.
По
ее словам, президент международного конкурса красоты Пола Шугарт с самого
начала войны поддерживает нашу страну и интересуется положением дел.
Напомним,
что Всемирная туристическая
организация приобщилась к бойкоту российских оккупантов. Агрессора исключили из
одной международной организации. Соответствующее
решение было принято на внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, в апреле 2022 года Россию исключили из Совета ООН по правам человека. Большинство Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций (ООН) проголосовали за отстранение страны-агрессора.
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