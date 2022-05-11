"Не должна участвовать никогда": РФ могут исключить из конкурса "Мисс Вселенная"

Представительницам Российской Федерации могут навсегда запретить участвовать в международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная". Об этом на своей странице в Instagram рассказала президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова.

Россию хотят выгнать с конкурса Мисс Вселенная (фото из открытых источников)

Россию, которая вторглась на украинские земли, и начала цинично разрушать города и обстреливать мирных жителей, начали исключать из многих организаций и мероприятий, в частности стране-агрессору запретили участвовать в "Евровидении-2022". Теперь на очереди международный конкурс красоты "Мисс Вселенная".

Анна Филимонова отметила, что ей начало поступать множество просьб и требований по поводу отстранения представительниц РФ от участия в мероприятии. И она об этом уже уведомила руководство Miss Universe.

"Мы уверены, что наши партнеры из "Мисс Вселенная" примут правильное решение. Россия не должна участвовать в этом конкурсе уже никогда, потому что это возмутит множество стран, которые не хотят видеть российскую представительницу рядом с собой", — объяснила Филимонова.

По ее словам, президент международного конкурса красоты Пола Шугарт с самого начала войны поддерживает нашу страну и интересуется положением дел.

Напомним, что Всемирная туристическая организация приобщилась к бойкоту российских оккупантов. Агрессора исключили из одной международной организации. Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в апреле 2022 года Россию исключили из Совета ООН по правам человека. Большинство Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) проголосовали за отстранение страны-агрессора.

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