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Не будет ни денег, ни благополучия: какие растения не должны быть в доме

Эксперты перечислили комнатные растения, которые не желательно высаживать дома, потому что они привлекают негатив

сегодня, 02:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Многие женщины любят держать в доме комнатные растения, потому что они создают благоприятную атмосферу и украшают интерьер. Но не все цветы обладают одинаково полезной энергетикой. Эксперты назвали растения, которые лучше не выращивать в доме.

Не будет ни денег, ни благополучия: какие растения не должны быть в доме

Растения, которые нельзя высаживать дома (фото из открытых источников)

Монстера

Несмотря на то, что это комнатное растение довольно живописное, его энергетика полезна не для всех. Цветок способен "питаться" положительными эмоциями. А еще монстера содержит токсичной сок, который может вызвать жжение кожи и раздражение слизистых оболочек.

Герань

Это растение неприхотливое, поэтому спокойно приживается в любом доме. И у герани есть период цветения, который очень нравится хозяйкам. Но у человека на цветок может возникнуть аллергическая реакция, она проявляется в виде насморка, зуда и кашля. Более того, некоторые виды герани содержат слабые токсины.

Сансевиерия

Красивое комнатное растение, обладающее приятным ароматом. В народе его называют "тещин язык". Но согласно различным убеждением, сансевиерия притягивает в дом плохую энергетику, поэтому ее не стоит высаживать. Говорят, если вазон будет стоять в спальне, тогда у супругов будут разногласия, возможна даже измена; если на кухне — жена будет плохой хозяйкой; в гостиной — семью ждут финансовые трудности.

Пальмы

Смотря на экзотические пальмы, так и хочется лета, солнца и отдыха. Но не спешите оставлять растение у себя в доме, особенно, если оно было кем-то подарено.  Одно из суеверий гласит, что пальма привлекает в дом несчастья и болезни. Также может служить причиной ссор, если кому-то из домочадцев пальма не придется по вкусу. Комнатное растение обладает агрессивной энергетикой и нуждается в больших просторах. Однако, если вы самостоятельно приобрели и вырастили пальму, то ожидайте счастья.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие популярные растения не стоит оставлять в спальне.


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Источник: https://www.belnovosti.by/sad-i-ogorod/kakie-rasteniya-nelzya-derzhat-doma-ne-budet-ni-deneg-ni-schastya
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