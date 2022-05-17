Не будет ни денег, ни благополучия: какие растения не должны быть в доме

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Светлана Шкурупий
Многие
женщины любят держать в доме комнатные растения, потому что они создают
благоприятную атмосферу и украшают интерьер. Но не все цветы обладают одинаково
полезной энергетикой. Эксперты назвали растения, которые лучше не выращивать в
доме.
Растения, которые нельзя высаживать дома (фото из открытых источников)
Монстера
Несмотря
на то, что это комнатное растение довольно живописное, его энергетика полезна
не для всех. Цветок способен "питаться" положительными эмоциями. А
еще монстера содержит токсичной сок, который может вызвать жжение кожи и
раздражение слизистых оболочек.
Герань
Это
растение неприхотливое, поэтому спокойно приживается в любом доме. И у герани
есть период цветения, который очень нравится хозяйкам. Но у человека на цветок
может возникнуть аллергическая реакция, она проявляется в виде насморка, зуда и
кашля. Более того, некоторые виды герани содержат слабые токсины.
Сансевиерия
Красивое
комнатное растение, обладающее приятным ароматом. В народе его называют
"тещин язык". Но согласно различным убеждением, сансевиерия
притягивает в дом плохую энергетику, поэтому ее не стоит высаживать. Говорят,
если вазон будет стоять в спальне, тогда у супругов будут разногласия, возможна
даже измена; если на кухне — жена будет плохой хозяйкой; в гостиной — семью
ждут финансовые трудности.
Пальмы
Смотря
на экзотические пальмы, так и хочется лета, солнца и отдыха. Но не спешите
оставлять растение у себя в доме, особенно, если оно было кем-то подарено. Одно из суеверий гласит, что пальма привлекает
в дом несчастья и болезни. Также может служить причиной ссор, если кому-то из
домочадцев пальма не придется по вкусу. Комнатное растение обладает агрессивной
энергетикой и нуждается в больших просторах. Однако, если вы самостоятельно
приобрели и вырастили пальму, то ожидайте счастья.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие популярные растения не стоит оставлять в спальне.
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