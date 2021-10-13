Не будет прививки - не будет денег: что рассказали в Минздраве о ситуации с педагогами

Те учителя, которые не получили две дозы, будут отстранены от работы на период карантина и локдауна. Однако педагоги не только не будут работать, но и будут сидеть без денег. Об этом сообщает УНИАН.



Учителей будут отстранять от работы, фото из открытых источников

Напомним, что учителя входят в Перечень профессий, которые должны получить обязательные прививки вакциной для того, что в дальнейшем работать. Будут отстранять учителей от работы с 1 ноября. Тем, кого отстранили, заработную плату не будут выплачивать.



Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 12 октября решила рекомендовать школам уйти на каникулы с 18 октября во всех областях, ведь эпидемическая ситуация с коронавирусом ухудшается в стране, болеют дети и педагоги.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что уже немало зарегистрировано школ, котрые вынуждены были перейти на дистанционное обучение из-за того, что заболели дети и учителя. Поэтому в Министерстве решили отправить школьников на каникулы.



По данным на 11 октября одну прививку вакциной от COVID-19 сделали 84% работников образования. В топе областей с высоким показателем вакцинации — Николаевская, Харьковская, Луганская, Донецкая.

По словам министра образования Сергея Шкарлета, 7% школ пока учатся на дистанционном обучении. По состоянию на 11 октября на каникулы пошли 24 школы.

Как сообщал портал "Комментарии", на осенние каникулы школьники идут по-разному в каждом регионе. С 18 октября на каникулы пойдут школьники Черкасс, Харькова, Ивано-Франковска, Винницы, Хмельницкого, Херсона, Сум. С 25 октября недельный отдых от уроков ждет школьников Львова, Днепра, Николаева, Полтавы.

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