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Главная Новости Общество события НБУ выпустил первую вертикальную банкноту в честь украинского космонавта Леонида Каденюка
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НБУ выпустил первую вертикальную банкноту в честь украинского космонавта Леонида Каденюка

Количество выпущенных банкнот составляет 50 тыс.

сегодня, 16:14
Автор:

Дмитрий Симоненко

Национальный банк Украины выпустил новую сувенирную банкноту "Леонид Каденюк — первый космонавт независимой Украины". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

НБУ выпустил первую вертикальную банкноту в честь украинского космонавта Леонида Каденюка

Фото: НБУ

Это первая сувенирная неплатежная купюра с вертикальным дизайном. Основное изображение на лицевой стороне банкноты — портрет космонавта. На обратной — американской космический корабль-шаттл "Колумбия" на фоне планет Солнечной системы, на борту которого Каденюк провел в космосе 14 суток. Банкнота размером 8 на 17 см содержит большой спектр оригинальных защитных элементов. Так, например, водяной знак на банкноте изображен в виде Земного шара с материками, он меняет цвет в зависимости от того, как падает свет: от зеленого — до синего.



Ранее портал "Комментарии" писал о том, что в России в оборот выпустили монеты с изображением героев известного советского мультсериала. Монеты с изображением Чебурашки и Крокодила Гены из драгоценного металла номиналом в 3 российских рубля, а также из недрагоценного сплава в 25 рублей поступили в массовое обращение уже сегодня, 24 ноября.



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Источник: https://bank.gov.ua/ua/news/all/nova-suvenirna-banknota-leonid-kadenyuk--pershiy-kosmonavt-nezalejnoyi-ukrayini
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