НБУ выпустил первую вертикальную банкноту в честь украинского космонавта Леонида Каденюка

Национальный банк Украины выпустил новую сувенирную банкноту "Леонид Каденюк — первый космонавт независимой Украины". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: НБУ

Это первая сувенирная неплатежная купюра с вертикальным дизайном. Основное изображение на лицевой стороне банкноты — портрет космонавта. На обратной — американской космический корабль-шаттл "Колумбия" на фоне планет Солнечной системы, на борту которого Каденюк провел в космосе 14 суток. Банкнота размером 8 на 17 см содержит большой спектр оригинальных защитных элементов. Так, например, водяной знак на банкноте изображен в виде Земного шара с материками, он меняет цвет в зависимости от того, как падает свет: от зеленого — до синего.









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