НБУ вводит 100-гривневые банкноты с подписью нового главы: какова цель

Национальный банк с 19 декабря 2022 выпускает в обращение банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года — с подписью председателя Национального банка Украины Андрея Пышного и отражением на них года выпуска. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

100-гривневая банкнота.





Согласно сообщению, новые банкноты необходимы для замены изношенных аналогов.





"Эти новые банкноты вводятся в рамках планового выпуска для обеспечения наличного обращения необходимым количеством банкнот соответствующего номинала на замену изношенных, поврежденных и изъятых из обращения", — сказано в сообщении.





Вместе с тем, в НБУ отметили, что банки продолжат принимать от клиентов банкноты номиналом 100 гривен образцов предыдущих лет и выдавать их без ограничений. Согласно законодательству, на банкнотах размещается подпись действующего председателя Национального банка.





Как известно, президент Украины Владимир Зеленский официально представил команде Национального банка новоизбранного председателя Национального банка Андрея Пышного 10 октября. Андрей Пышный много лет работал в государственном "Ощадбанке". Так, с 2003 по 2007 год – первым заместителем председателя правления, а с 2014 по 2020-й председателем правления. Среди его заслуг на этой должности — победа Украины в международном арбитраже по России по активам государственного банка в Крыму. Бывший глава НБУ Кирилл Шевченко объявлен в розыск по делу о хищении 200 миллионов гривен "Укргазбанка". По данным правоохранителей, чиновники госбанка в ноябре 2014 года ввели схему вывода средств через оплату услуг фиктивным компаниям за привлечение средств крупного бизнеса и государственных учреждений и предприятий. Шевченко грозит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас экс-чиновник НБУ находится в столице Австрии Вене.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!