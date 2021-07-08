НБУ планирует изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 грн

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Ольга Чародий
Национальный банк Украины планирует изменить дизайн монет
номиналом одна и две гривни и адаптировать их для более удобного использования. Об этом сообщил заместитель главы НБУ
Алексей Шабан, информирует Интерфакс-Украина.
Дизайн монет (фото из открытых источников)
"Пока что мы не рассматриваем оптимизацию банкнотно-монетного ряда. Единственное, что могу сказать, что мы услышали жалобы украинцев касательно качества монет в обращении, одна и две гривни прежде всего, и сейчас мы работаем над тем чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для использования прежде всего людьми с нарушениями зрения и пожилыми людьми", – сообщил чиновник НБУ.
Напомним, существуют различные варианты дорогих 5 копеек, стоимость которых зависит от года выпуска, а также некоторых особенностей. Это могут быть отличия в форме и расположении ягод на монете, начертании цифр, элементах трезубца и другие. Об этом говорится на профильном портале Monety. 5 копеек 1992 года — обиходная монета. По данным источника, есть несколько разновидностей таких монет, среди которых встречаются и редкие. Их цена варьируется в пределах 4000-6000 гривен. Такая монета имеет гурт с крупной насечкой, единицу с хвостиком, средний зуб трезубца острый с утолщением и другие отличительные элементы.
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