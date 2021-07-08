НБУ планирует изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 грн

Национальный банк Украины планирует изменить дизайн монет номиналом одна и две гривни и адаптировать их для более удобного использования. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Алексей Шабан, информирует Интерфакс-Украина.

Дизайн монет (фото из открытых источников)

"Пока что мы не рассматриваем оптимизацию банкнотно-монетного ряда. Единственное, что могу сказать, что мы услышали жалобы украинцев касательно качества монет в обращении, одна и две гривни прежде всего, и сейчас мы работаем над тем чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для использования прежде всего людьми с нарушениями зрения и пожилыми людьми", – сообщил чиновник НБУ.

Напомним, существуют различные варианты дорогих 5 копеек, стоимость которых зависит от года выпуска, а также некоторых особенностей. Это могут быть отличия в форме и расположении ягод на монете, начертании цифр, элементах трезубца и другие. Об этом говорится на профильном портале Monety. 5 копеек 1992 года — обиходная монета. По данным источника, есть несколько разновидностей таких монет, среди которых встречаются и редкие. Их цена варьируется в пределах 4000-6000 гривен. Такая монета имеет гурт с крупной насечкой, единицу с хвостиком, средний зуб трезубца острый с утолщением и другие отличительные элементы.

5 копеек 1994 года являются довольно редкой монетой. Известно несколько разновидностей, которые выполнены из магнитной стали, алюминия, меди, латуни или серебра. По данным портала Monety, насчитывается всего приблизительно 300 экземпляров такой монеты. Сообщается, что на таких 5 копейках вторая гроздь имеет форму тупоугольного треугольника. Слово "копійок" написано толстым шрифтом, а в пятой грозди черенок подходит ко второй слева ягоде. Цена такой монеты по каталогам составляет от 2500 до 3500 гривен.

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