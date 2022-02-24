НБУ ограничил снятие наличных: что известно

По информации Национального банка, по состоянию на 24 февраля, курс гривны составляет 29,25 грн за доллар. Для граждан введены некоторые ограничения. Об этом сообщает глава финучреждения Кирилл Шевченко, пишет Украинская правда.

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В Украине временно приостановлена работа валютного рынка, финучреждения будут только совершать сделки по продаже иностранной валюты. Украинцы не смогут снять больше 100 тысяч гривен в сутки. Ограничение по выдаче наличных денег не касается заработных плат и социальных выплат гражданам.



Также граждане не смогут получить наличные деньги со своих счетов в иностранной валюте. НБУ сообщил о приостановлении любых трансакций со счетами россиян, то есть расходных операций по счетам резидентов государства, совершившим вооруженную агрессию против Украины. Финучреждения должны временно остановить выпуск электронных денег.

Граждане будут иметь доступ к сейфовым ящикам. Банкоматы работают, наличные в населенные пункты подвозят. НБУ не налагает ограничения на безналичные расчеты.

"В случае введения чрезвычайного положения банковская система будет работать в обычном режиме. Все платежные системы, доступ к средствам, работа банков в целом продолжается в обычном режиме. НБУ имеет достаточно резервов для подкрепления банков наличными. Соответствующие действия необходимы для обеспечения надежного и стабильного функционирования финансовой системы страны и максимальное обеспечение деятельности Вооруженных Сил Украины, а также бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Как сообщает портал "Комментарии", полиция усиливает оборону населенных пунктов: каковы последствия обстрелов. Все подразделения Национальной полиции на улицах населённых пунктов обеспечивают соблюдение правопорядка и безопасность граждан.

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