Названы ТОП-10 новых государственных услуг, которые запустят в Украине в октябре

С октября в Украине запустят как минимум десять новых услуг, которые можно получить онлайн. Об этом говорится в сообщении министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в своем Telegram-канале.

Так, три новые функции появятся в портале "Дия". Во-первых, обновили регистрацию ООО онлайн. Во-вторых, можно будет начать и завершить строительство онлайн, относящиеся к категории СС1 (кафе, частные дома, малые сооружения) - более 90% всего строительства. В-третьих, услуга еМалятко онлайн.

Еще семь услуг предложит приложение "Дия".

- Цифровой шеринг документов - позволит передавать копии документов (паспорт, ИНН, свидетельство о рождении) нажав "ОК" на пуш сообщения. Например, когда банк требует паспорт для снятия копии открытия счета онлайн или во время заселения в отель.

- Управление надлежащим пользователем предоставляет возможность "расшарить" технический паспорт на авто другому человеку. Например, жена сможет ездить на вашем автомобиле без физического технического паспорта, потому что он будет у нее в приложении.

- Получение и уплата штрафов.

- Получение информации и оплата долгов.

- Цифровой ИНН (налоговый номер) - с помощью цифрового шеринга документа его "копию" можно будет быстро передавать государственным органам и бизнеса.

- Цифровое свидетельство о рождении - значит фактически, что появится паспорт для ребенка для 14 лет, который можно использовать для поездок, банков, нотариусов, медицинских и образовательных услуг.

- Статус внутренне перемещенного лица - документ станет цифровым.

Федоров добавил, что сейчас министерство разрабатывает реестр народонаселения, реформу Госспецсвязи, работает над развитием Diia Company и услуг в ЦПАП, внедрением CDTO по всей стране, проектами "Дия Образование" и "Дия Бизнес".

Напомним, Кабмин запустил карманного гида главных государственных служб.

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