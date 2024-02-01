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Названы страны-союзники Украины, которые охотнее всего выдают визы россиянам

Россияне до сих пор постоянно просятся в Европу, но лояльных стран осталось не так много

сегодня, 10:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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То, что безусловным лидером по выдаче гражданам РФ виз является Китай ни для не есть неожиданностью. Но, то, что среди стран, которые охотно выдают россиянам визы есть такие страны, как Италия, Испания, Франция, Греция – моет многих удивить. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет SchengenVisaInfo.com.

Названы страны-союзники Украины, которые охотнее всего выдают визы россиянам

Визы россиянам. Фото: из открытых источников

Отмечается, что больше всего запросов от россиян по оформлению бизнес-виз — 70% запросов — поступает именно в страны Евросоюза. Но, если считать каждую страну отдельно, то безусловным лидером является Китай. Уже потом идут запросы о получении французской и итальянской виз.

В целом, по данным агентства делового туризма "Российский аэроклуб", десятка стран, чьи визы являются самыми желанными среди россиян, выглядит следующим образом: Китай, Франция, Италия, Индия, Ирландия, Австрия, Швейцария, Гвинея, Испания, Венгрия.

Если же считать не визовые запросы, а именно выданные визы, то после Китая здесь лидируют Греция, Венгрия и Испания. И, если Греция и Венгрия выдают преимущественно одноразовые визы на весь срок предполагаемой поездки, то Испания обычно выдает российским бизнесменам многократные визы с длительным сроком действия.

Отмечается, что эти три страны в целом очень лояльны в процедурах оформления виз россиянам. Они охотно принимают визовые заявки, срок рассмотрения заявок составляет от 15 до 45 рабочих дней, а стоимость визы – всего около 100 евро.

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