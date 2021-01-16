Названы самые «мощные» паспорта мира в 2021 году

Рейтинг Henley Passport Index, который определяет самые удобные для путешествий паспорта в мире, назвал самые "мощные" паспорта в 2021 году. Об этом пишет CNN.



Паспорт

Граждане Азии по-прежнему имеют самые мощные в мире документы. Индекс не учитывает временных ограничений, поэтому Япония вновь занимает первое место в таблице лидеров, владельцы японских паспортов могут получить визовый или безвизовый доступ в 191 страну по всему миру.

На втором месте-Сингапур (190 стран), на третьем-Южная Корея и Германия (189 стран).

Чуть дальше в топ-10 находится Новая Зеландия с безвизовым доступом к 185 направлениям, а Австралия – на восьмом месте с доступом к 184 направлениям.

США, Великобритания и страны ЕС традиционно правили насестом, но, как сообщает Henley своем релизе, эксперты предполагают, что сильные позиции региона сохранятся, поскольку он включает в себя некоторые из стран, которые уже начали процесс восстановления после пандемии.

Число случаев заболевания коронавирусом в настоящее время резко растет как в США, так и в Великобритании, причем Великобритания является центром быстро распространяющегося нового штамма коронавируса.

Временные ограничения на поездки, связанные с этим, означают, что, хотя Великобритания и Соединенные Штаты находятся на седьмом месте в списке Хенли, реальность такова, что владельцы американских паспортов в настоящее время могут путешествовать менее чем по 75 направлениям, в то время как владельцы британских паспортов имеют доступ менее чем к 70.

В течение 2020 года было относительно мало громких визовых соглашений между странами, за исключением Объединенных Арабских Эмиратов, отмечают в Henley & Partners.

В прошлом году ОАЭ подписали несколько взаимных соглашений об отказе от виз, включая историческое соглашение при посредничестве США, устанавливающее официальные связи с Израилем и предоставляющее гражданам каждой страны безвизовый доступ в другую.

ОАЭ занимает 16-е место в рейтинге, имея безвизовый доступ по прибытии в 173 пункта назначения. Это невероятный рост по сравнению. Так, еще в 2006 году страна занимала 62-е место, когда имела безвизовый доступ к 35 странам.

Лучшие паспорта путешествий в 2021 году:

1. Япония (191 страна);

2. Сингапур (190 стран);

3. Южная Корея, Германия (189 стран);

4. Италия, Финляндия, Испания, Люксембург (188 стран);

5. Дания, Австрия (187 стран);

6. Швеция, Франция, Португалия, Нидерланды, Ирландия (186 стран);

7. Швейцария, Соединенные Штаты, Великобритания, Норвегия, Бельгия, Новая Зеландия (185 стран);

8. Греция, Мальта, Чехия, Австралия (184 страны);

9. Канада (183 страны;)

10. Венгрия (181 страна).

Худшие паспорта путешествий в 2021 году:

103. Северная Корея (39 стран);

104. Ливия, Непал (38 стран);

105. палестинские территории (37 стран);

106. Сомали, Йемен (33 страны);

107. Пакистан (32 страны);

108. Сирия (29 стран);

109. Ирак (28 стран);

110. Афганистан (26 стран).

Украина в начале 2021 года располагается на 43 месте с доступом в 128 стран.

Отметим, Henley Passport Index основан на данных, предоставленных международным управлением воздушного транспорта (IATA), и охватывает 199 паспортов и 227 пунктов назначения. Он обновляется в режиме реального времени в течение всего года, как и когда вступают в силу изменения визовой политики.

Ранее "Комментарии" писали о том, как будет развиваться туристическая отрасль в 2021 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!