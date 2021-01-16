Названы самые «мощные» паспорта мира в 2021 году

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Татьяна Веремеева
Рейтинг Henley Passport
Index, который определяет самые удобные для путешествий паспорта в мире, назвал
самые "мощные" паспорта в 2021 году. Об этом пишет CNN.
Паспорт
Граждане Азии по-прежнему имеют самые мощные в мире документы. Индекс не
учитывает временных ограничений, поэтому Япония вновь занимает первое место в
таблице лидеров, владельцы японских паспортов могут получить визовый или
безвизовый доступ в 191 страну по всему миру.
На втором месте-Сингапур (190 стран), на третьем-Южная Корея и Германия (189
стран).
Чуть дальше в топ-10 находится Новая Зеландия с безвизовым доступом к 185
направлениям, а Австралия – на восьмом месте с доступом к 184 направлениям.
США, Великобритания и страны ЕС традиционно правили насестом, но, как
сообщает Henley своем релизе, эксперты предполагают, что сильные позиции
региона сохранятся, поскольку он включает в себя некоторые из стран, которые
уже начали процесс восстановления после пандемии.
Число случаев заболевания коронавирусом в настоящее время резко растет как
в США, так и в Великобритании, причем Великобритания является центром быстро
распространяющегося нового штамма коронавируса.
Временные ограничения на поездки, связанные с этим, означают, что, хотя
Великобритания и Соединенные Штаты находятся на седьмом месте в списке Хенли,
реальность такова, что владельцы американских паспортов в настоящее время могут
путешествовать менее чем по 75 направлениям, в то время как владельцы
британских паспортов имеют доступ менее чем к 70.
В течение 2020 года было относительно мало громких визовых соглашений между
странами, за исключением Объединенных Арабских Эмиратов, отмечают в Henley
& Partners.
В прошлом году ОАЭ подписали несколько взаимных соглашений об отказе от
виз, включая историческое соглашение при посредничестве США, устанавливающее
официальные связи с Израилем и предоставляющее гражданам каждой страны
безвизовый доступ в другую.
ОАЭ занимает 16-е место в рейтинге, имея безвизовый доступ по прибытии в
173 пункта назначения. Это невероятный рост по сравнению. Так, еще в 2006 году
страна занимала 62-е место, когда имела безвизовый доступ к 35 странам.
Лучшие паспорта путешествий в 2021 году:
1. Япония (191 страна);
2. Сингапур (190 стран);
3. Южная Корея, Германия (189 стран);
4. Италия, Финляндия, Испания, Люксембург (188 стран);
5. Дания, Австрия (187 стран);
6. Швеция, Франция, Португалия, Нидерланды, Ирландия (186 стран);
7. Швейцария, Соединенные Штаты, Великобритания, Норвегия, Бельгия, Новая Зеландия (185 стран);
8. Греция, Мальта, Чехия, Австралия (184 страны);
9. Канада (183 страны;)
10. Венгрия (181 страна).
Худшие паспорта путешествий в 2021 году:
103. Северная Корея (39 стран);
104. Ливия, Непал (38 стран);
105. палестинские территории (37 стран);
106. Сомали, Йемен (33 страны);
107. Пакистан (32 страны);
108. Сирия (29 стран);
109. Ирак (28 стран);
110. Афганистан (26 стран).
Украина в начале 2021 года располагается на 43 месте с доступом в 128
стран.
Отметим, Henley Passport Index основан на данных, предоставленных международным
управлением воздушного транспорта (IATA), и охватывает 199 паспортов и 227
пунктов назначения. Он обновляется в режиме реального времени в течение всего
года, как и когда вступают в силу изменения визовой политики.
Ранее "Комментарии" писали о том, как будет развиваться туристическая
отрасль в 2021 году.
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