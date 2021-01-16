kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.01.2021

BTC/USD

37285.45

ETH/USD

1235.10

LTC/USD

148.70

НБУ 16.01.2021

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.25

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Названы самые «мощные» паспорта мира в 2021 году
commentss НОВОСТИ Все новости

Названы самые «мощные» паспорта мира в 2021 году

Пандемия COVID-19 изменила географию путешествий на несколько десятилетий вперед. Страны по всему миру вводят новые ограничения, но, вероятно, даже после того, как ограничения будут сняты, обязательным условием для въезда в страну станет вакцинация

сегодня, 14:13
Автор:

Татьяна Веремеева

Рейтинг Henley Passport Index, который определяет самые удобные для путешествий паспорта в мире, назвал самые "мощные" паспорта в 2021 году. Об этом пишет CNN.

Названы самые «мощные» паспорта мира в 2021 году

Паспорт

Граждане Азии по-прежнему имеют самые мощные в мире документы. Индекс не учитывает временных ограничений, поэтому Япония вновь занимает первое место в таблице лидеров, владельцы японских паспортов могут получить визовый или безвизовый доступ в 191 страну по всему миру.

На втором месте-Сингапур (190 стран), на третьем-Южная Корея и Германия (189 стран).

Чуть дальше в топ-10 находится Новая Зеландия с безвизовым доступом к 185 направлениям, а Австралия – на восьмом месте с доступом к 184 направлениям.

США, Великобритания и страны ЕС традиционно правили насестом, но, как сообщает Henley своем релизе, эксперты предполагают, что сильные позиции региона сохранятся, поскольку он включает в себя некоторые из стран, которые уже начали процесс восстановления после пандемии.

Число случаев заболевания коронавирусом в настоящее время резко растет как в США, так и в Великобритании, причем Великобритания является центром быстро распространяющегося нового штамма коронавируса.

Временные ограничения на поездки, связанные с этим, означают, что, хотя Великобритания и Соединенные Штаты находятся на седьмом месте в списке Хенли, реальность такова, что владельцы американских паспортов в настоящее время могут путешествовать менее чем по 75 направлениям, в то время как владельцы британских паспортов имеют доступ менее чем к 70.

В течение 2020 года было относительно мало громких визовых соглашений между странами, за исключением Объединенных Арабских Эмиратов, отмечают в Henley & Partners.

В прошлом году ОАЭ подписали несколько взаимных соглашений об отказе от виз, включая историческое соглашение при посредничестве США, устанавливающее официальные связи с Израилем и предоставляющее гражданам каждой страны безвизовый доступ в другую.

ОАЭ занимает 16-е место в рейтинге, имея безвизовый доступ по прибытии в 173 пункта назначения. Это невероятный рост по сравнению. Так, еще в 2006 году страна занимала 62-е место, когда имела безвизовый доступ к 35 странам.

Лучшие паспорта путешествий в 2021 году:

1. Япония (191 страна);
2. Сингапур (190 стран);
3. Южная Корея, Германия (189 стран);
4. Италия, Финляндия, Испания, Люксембург (188 стран);
5. Дания, Австрия (187 стран);
6. Швеция, Франция, Португалия, Нидерланды, Ирландия (186 стран);
7. Швейцария, Соединенные Штаты, Великобритания, Норвегия, Бельгия, Новая Зеландия (185 стран);
8. Греция, Мальта, Чехия, Австралия (184 страны);
9. Канада (183 страны;)
10. Венгрия (181 страна).

Худшие паспорта путешествий в 2021 году:

103. Северная Корея (39 стран);
104. Ливия, Непал (38 стран);
105. палестинские территории (37 стран);
106. Сомали, Йемен (33 страны);
107. Пакистан (32 страны);
108. Сирия (29 стран);
109. Ирак (28 стран);
110. Афганистан (26 стран).

Украина в начале 2021 года располагается на 43 месте с доступом в 128 стран.

Отметим, Henley Passport Index основан на данных, предоставленных международным управлением воздушного транспорта (IATA), и охватывает 199 паспортов и 227 пунктов назначения. Он обновляется в режиме реального времени в течение всего года, как и когда вступают в силу изменения визовой политики.

Ранее "Комментарии" писали о том, как будет развиваться туристическая отрасль в 2021 году.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/travel/article/henley-index-world-best-passport-2021/index.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ