Путешествия и коронавирус: стоит ли планировать отпуск за границей в 2021 году

Туризм во всем мире сейчас зависит исключительно от того, как в дальнейшем будет развиваться ситуация вокруг пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Вместе с распространением вакцин против коронавируса в разных странах мира, растет и надежда на то, что туризм сможет восстановиться в 2021 году.



Туризм на фоне коронавируса. Фото: Angelo Carconi/ЕРА

Согласно самым последним данным Всемирного Совета по туризму и путешествиям, опубликованным в начале ноября прошлого года, ограничения на поездки, вызванные пандемией коронавируса, отняли 4,7 трлн долларов из глобального валового внутреннего продукта только в 2020 году.

Правда, врачи призывают придерживаться карантинных ограничений, так как пандемия коронавируса пока еще очень опасна для людей. По словам медиков, необходимо оставаться осторожными, потому что: вакцины не эффективны на 100%; требуются недели, чтобы создать иммунитет (после второго укола), мало что известно о передаче коронавируса, даже после вакцинации. Сейчас существует мнение, что в 2021 году риски, связанные с коронавирусом, сохранятся, но благодаря вакцинации как внутренние, так и поездки в другие страны станут возможными.

Что мы знаем, а что нет

Вакцины против COVID-19, одобренные на сегодняшний день как в США, так и в Европе, доказали свою эффективность – это исключительно безопасный, эффективный и самый сильный инструмент в борьбе с пандемией. Тем не менее, есть все еще неизвестные факторы, особенно когда речь заходит о возможной передаче вируса после вакцинации.

Этот вопрос сводится к одному пункту: клинические испытания одобренных в настоящее время вакцин, в том числе от Pfizer и Moderna, не включали регулярное ПЦР-тестирование участников исследования. Без каких-либо данных об их способности переносить вирус, есть достаточно убедительных доказательств только для того, чтобы предположить, что вакцины приводят к 95% эффективной защите от симптоматической инфекции, говорит доктор Кристин Энглунд, специалист по инфекционным заболеваниям в Клинике Кливленда.

"Вероятно, если вы вакцинированы против коронавируса, как, например, против ветрянки или кори, вы не сможете передать этот вирус кому-то другому, – объясняет Энглунд, добавляя, что нет никаких известных причин полагать, что COVID-19 или связанные с ним вакцины должны вести себя по-другому. – Я ожидаю, что это то, что мы увидим, но мы должны подождать, пока исследования не докажут это, прежде чем мы сможем существенно снизить нашу бдительность".

Также существуют и другие неизвестные моменты.

"Увидеть вакцину, которая эффективна на 95% – это замечательные цифры, гораздо лучше, чем мы когда-либо ожидали, – говорит Энглунд. – Но у нас нет возможности прямо сейчас узнать, у кого будет положительная реакция на вакцин, а кто попадет в злосчастные 5%".

Коллективный иммунитет

Еще одна неизвестность заключается в том, что на сегодняшний день очень важно обеспечить коллективный иммунитет.

"Общий консенсус заключается в том, что потребуется где-то от 70% до 80% населения, обладающего иммунитетом, чтобы избавиться от рисков, – говорит доктор Скотт Вайзенберг, который одновременно является директором программы стипендий по инфекционным заболеваниям в Нью-Йоркском университете и медицинским директором университетской программы медицины путешествий. – Мы находимся на расстоянии многих месяцев от этого, предполагая, что вакцина действительно устраняет передачу и что люди получают ее".

Вайзенберг считает, что в лучшем случае, когда все идет правильно, что коллективный иммунитет может быть достигнут в США где-то этим летом – до утверждения более простых в распространении вакцин. Хотя это маловероятно.

"Вакцинирование сейчас остается под большим вопросом, – добавляет он. По его мнению, Всемирная Организация Здравоохранения назвала нерешительность в отношении вакцин одной из самых серьезных проблем.

"Вы можете говорить о коллективном иммунитете внутри государства, внутри небольшой общины или даже внутри семьи, – добавляет Энглунд. – Итак, если все в комнате вакцинированы, кроме одного, вы должны быть в состоянии предложить больше защиты этому человеку".

Это примечательное соображение для семей, младшим членам которых может потребоваться больше времени, чтобы получить право на вакцину, чем старшим или более подверженным риску членам семьи. Отметим, в настоящее время одобренные вакцины еще не были протестированы или одобрены для детей Управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами США, что может помешать воздушным перевозкам семей с детьми.

В 2021 году важным фактором для путешествий станет не стоимость отдыха, а то, вакцинированы или нет люди, которые решили провести отпуск за переделами своей страны.

"Посмотрите на текущий уровень инфицирования в этой области и абсолютный охват вакцинацией этого населения— это две очень важные вещи", – говорит Энглунд.

Не удивляйтесь, если это покажется вам нелогичным, добавляет Вайзенберг.

Например, в Нью-Йорке, где 25% населения, как полагают, уже заразились COVID-19, коллективный иммунитет может потребовать пропорционально меньшего количества прививок, если ранее инфицированные люди сохраняют эквивалентные антитела.

"Риск подхватить или распространить вирус на самом деле может быть относительно низким, – говорит Вайзенберг.

Опасными будут оставаться поездки в Кению, так как в стране очень низкий уровень тестирования на коронавирус и сегодня очень сложно сказать о том, сколько людей на самом деле заразились коронавирусом.

Эволюционирующее определение понятия "безопасное путешествие"

Определение безопасного путешествия будет меняться неделю за неделей, особенно в то время, как в некоторых частях мира наблюдается всплеск случаев, связанных с отпускными поездками и новые варианты вируса.

"Вы должны учитывать проблемы, связанные с тем, посещение общественных мест все еще будет нести опасность заразиться коронавирусной инфекцией, – говорит Вайзенберг. Он надеется, что американские центры по контролю и профилактике заболеваний в конечном итоге будут иметь многоуровневые оповещения для пунктов назначения, в зависимости от местного риска, в духе предупреждений агентства о кори. Он отмечает, что сейчас болезнь все еще остается очень распространенной.

Хорошей идеей может быть поиск данных о доступности больниц (и особенно реанимационных коек), прежде чем отправиться в отпуск в любом месте, чтобы убедиться, что местная система здравоохранения еще не перегружена.

Вайзенберг также считает, что повышение точности быстрых тестов на антиген COVID -19 поможет обеспечить безопасность по мере роста мобильности; примечательно, что новые требования США к въезду включают отрицательные результаты тестов, даже для тех, кто уже привит.

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