Большая реставрация культурного наследия: как в Украине планируют привлекать больше туристов

Среди целей и планов Министерства культуры и информационной политики Украины на 2021 год есть большая реставрация культурного наследия, реализация проектов "Туристические магниты и туристические маршруты" и реализация просветительской деятельности по медиаграмотности населения. Где реально может быть прорыв, а где – "распил" средств и видимость деятельности – "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.



Большая реставрация. Фото: Д. Романюк/Comments.ua

Как привлечь туристов

"Прорыв бывает там, где средства расходуются грамотно и эффективно. У нас с этим традиционная проблема, – говорит директор Агентства социальных коммуникаций и Агентства доступных путешествий Сергей Белашко. – Каждый регион не может быть "магнитом". Подобная инициатива демонстрирует, что в Минкульте в корне не понимают ситуацию. Когда начинают привлекать туристов везде и всюду, в итоге получается такая чушь, как памятник Ярославу Мудрому в Сумах, где у князя – непропорциональные части тела. И такое в Украине везде и всюду. Хотят сделать очередную достопримечательность, но имеют мизерный бюджет и желающих продвинуть "своё видение". И получается, что получается…"

По словам эксперта, та же туристическая отрасль у нас развивается скорее вопреки, чем благодаря государству. И новые проекты и программы – это скорее видимость действия, нежели собственно помощь.

"Знакомство с кухней региона – важный фактор туризма. Но карантинные ограничения во многом ударили по этому направлению. Остро стоит и вопрос культуры самих отелей. В некоторых города они стали оазисами жлобства. А люди не поедут больше туда, где столкнулись с подобными проявлениями. Именно в этом направлении должно вести работы Минкульуры – формировать культуру, в том числе туризма. Создавать клиенто-ориентированную систему. А не учить людей (это к планам о медиаграмотности и просветительстве) искать в поисковике те или иные отели. Это люди и так умеют. Важно чтобы в отели, куда приезжают туристы, были определенные стандарты общения, качества", – подчеркивает Сергей Белашко.

Комментируя планы по реставрации культурного наследия, он обратил внимание, что чуть ли не каждую неделю в Украине вспыхивают новые скандалы вокруг того, что еще что-то решили снести или переименовать. О каком культурном наследии тут может идти речь?

"К сожалению, государство не создает дополнительных стимулов для того, чтобы развивался туризм. Оно, по сути, во многом действует бездумно. То же дорожное строительство не ориентировано на туристические маршруты. Основной фактор тут – лоббирование мэрами или депутатами-мажоритарщиками. Хоть для туриста первоочередной вопрос – транспортная доступность. И речь не только о качественных дорогах, но и о периодичности (как часто ходит), удобстве транспорта", – отмечает эксперт.

"Большая реставрация"

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько отмечает: "В этом году Украина должна привлечь больше туристов. И это несмотря на коронавирус. Такие планы вынашивает власть – и намерения более чем серьезные, так подкреплены бюджетным финансированием. Встречайте – нас ждет проект под названием "Большая реставрация" со сметой в 3,5 млрд грн. На правительственном сайте говорится, что этот проект позволит превратить культурные объекты в один из основных ресурсов развития Украины".

По мнению эксперта, действующая власть страдает болезнью под названием гигантомания. Но за "большими" названиями скрыты, как правило, и большие распилы.

"Посмотрим на инициативу президента под названием "Большое строительство". В 2020 году это строительство (в том числе появление новых дорог и ремонт старых) финансировалось частично за счет ковид-фонда. А люди тем временем из-за нехватки средств не получали надлежащего лечения, – напоминает Владимир Манько. – А из-за постоянных коррупционных скандалов это проект назвали "большим разворовыванием". Поэтому ждать чего-то действительно большого и чистого от властей не приходится и в сфере культуры".

Директор Communication group не исключил, что в рамках "Большой реставрации" восстановят несколько объектов. Будут перерезания ленточек и речи президента. Нас будут убеждать, что Украина в каких туристических рейтингах уже поднялась вверх. А на деле…

"А на деле за фасадом восстановленных объектов будет осыпаться штукатурка. А за фасадом официальных отчетов об использовании средств окажется новое разворовывание. И в завершение этой истории в декларациях топ-чиновников, которые занимались "величественным" делом, вынырнут новые имения, квартиры, люксовые авто", – прогнозирует Владимир Манько.

Напомним, "Комментарии" писали, как изменится туризм в 2021 году.

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