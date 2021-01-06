Названы самые безопасные авиакомпании: кто в лидерах

Известный сервис AirlineRatings, на котором собраны данные о международных и региональных авиакомпаниях, опубликовал список самых безопасных авиаперевозчиков за 2020 год.

самые безопасные авиакомпании / фото: 1zoom

Лидерами рейтинга стала австралийская компания Qantas, имеющая прозвище "Летающий Кенгуру". Компания держит титул "самой безопасной", поскольку ни один ее реактивный самолет не попадал в авиакатастрофы. Она уже второй раз лидирует в этом рейтинге.

На втором месте авиакомпания Катара — Qatar Airways, выполняющая рейсы по более 160 пунктам назначения, из которых все являются международными. Тройку лидеров замкнул Air New Zealand — крупнейший авиаперевозчик Новой Зеландии.

Далее в списке идет Singapore Airlines — национальная авиакомпания Сингапура. В 2018 году она завоевала первое место в категориях: "Лучший первый класс", "Авиакомпания Best First Class Seat" и "Лучшая авиакомпания в Азии". Четвертое место в рейтинге досталось Emirates — одной из крупнейших мировых авиакомпаний, базирующихся в Дубае (ОАЭ). И на пятой строчке оказалась EVA Air — тайваньская международная авиакомпания, предоставляющая пассажирские и грузовые авиаперевозки более чем в 60 направлениях Азии, Австралии, Европы и Северной Америки.

С полным списком безопасных авиакомпаний можно ознакомиться здесь.

Напомним, что сервис AirlineRatings следит за 385 авиаперевозчиками со всего мира и учитывает во внимание такие факторы, как количество авиакатастроф и серьезных инцидентов, возраст самолетов, финансовое положение авиакомпании, обучение пилотов и культура поведения на борту.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что авиакомпании вводят "цифровой документ здоровья" для туристов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!