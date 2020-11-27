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Названы новые даты введения локдауна в Украине

Окончательного решения по поводу ужесточения карантина принято не было

сегодня, 19:41
Автор:

Елизавета Черных

Украинские СМИ сообщают, что в правительстве обсуждают новые даты введения локдауна на всей территории страны. 

Названы новые даты введения локдауна в Украине

ФОТО: Из открытых источников

Пока что Кабинет министров Украины рассматривает два возможных варианта ужесточения карантинных ограничений: 

- локдаун с 25 декабря по 17 января — именно эти даты правительство обсуждало с главами городов и областных администраций;

- локдаун с 7 по 20 декабря; 

Однако, по данным СМИ, есть еще один вариант развития событий — карантин могут не усилять вовсе. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, избежать локдауна можно будет, если украинцы будут придерживаться существующих карантинных мероприятий.

Решения по поводу введения локдауна Кабинетом министров Украины еще не было принято. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, Министр здравоохранения Украины назвал единственное условие введения локдауна. По его словам, карантин могут усилить, когда медицинскую систему страны настигнет коллапс. Это случится тогда, когда в больницах будет  более 75% заполненных коек, а количество заболевших коронавирусом будет 25-30 тысяч человек в сутки. 


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Источник: https://news.24tv.ua/povniy-lokdaun-ukrayini-zmi-nazvali-mozhlivi-novini-ukrayini_n1471394
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